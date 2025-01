El guiño del Club León a Juan Cuadrado que ilusiona con una dupla con James Rodríguez

“Sí, me gusta el futbol mexicano, ha tenido bastantes colombianos, es interesante. Si el panita me llama, estoy a disposición para ir a correr juntos”, dijo Juan Guillermo Cuadrado.

¡”Si el Panita me llama, voy”! 📞🇲🇽🇨🇴 Juan Guillermo Cuadrado está feliz por el momento que James Rodríguez vive en México. 🔥 Y aseguró que está a una llamada del 🔟 para llegar al Futbol Mexicano. 😜 Ojo aquí, @clubleonfc 👀 #BenditaChampions

En entrevista con TNT Sports luego del partido del Atalanta por la Champions League, Juan Guillermo Cuadrado aseguró que se alegra por el momento que vive el capitán de la Selección Colombia. Y no solo eso, sino que ‘El Panita’ dejó abierta una posibilidad de jugar en el fútbol mexicano.

