El mensaje de James al jugador que no le quiso recibir la cinta de capitán en León

¡Hasta el mismo James Rodríguez se sorprendió! La nueva era del Club León de la mano del jugador colombiano sigue cosechando victorias. En esta ocasión, el rival fue Pachuca y durante el partido se dio una situación en la que el ’10’ quiso darle la cinta de capitán a un compañero, pero…

Publicidad

Publicidad

En un partido correspondiente por la primera fecha de la Liga MX que había sido aplazado, James volvió a ser titular tras un encuentro sin minutos por lo apretado del calendario, y todo empezó a favor de León. A los 5 minutos de juego ya ganaban 1-0 con el gol de Jhonder Cádiz.

James Rodríguez no dio la asistencia del primer gol, pero si dirigió la ‘orquesta’ para celebrar bailando con sus compañeros de León. De ahí en más, Pachuca empezó a dominar el partido y luego de lograr el empate se hizo presente el juego fuerte, muy fuerte contra el ’10‘ colombiano.

Transcurría el quinto minuto de adición del primer tiempo cuando Elías Montiel fue con la pierna arriba para intentar bajar el balón, pero terminó dándole una monumental patada a James. El jugador de Pachuca fue expulsado y abrió la puerta para la victoria de León.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez y el mensaje a Andrés Guardado por no recibirle la cinta de capitán

James Rodríguez en Pachuca vs. León. (Foto: Getty Images)

A pesar del ingreso de un jugador histórico como lo es Andrés Guardado, el volante mexicano respeto la jerarquía de James Rodríguez y decidió no recibirle la cinta de capitán. ¿La reacción del ’10’? Un épico mensaje. “Saben que tengo mucho respeto por él, por lo que ha conseguido y bueno… Pues le dije que si la quería (la cinta de capitán) y ya dijo que no, pero bueno… Es un grupo sano, un grupo bueno. Los muchachos me ha recibido de muy buena manera. El club es como una familia y estoy también feliz”, fueron las palabras del volante colombiano para Guardado y sus demás compañeros.

ver también La sanción que recibirá el jugador que le dio “criminal” patada a James Rodríguez

La pregunta que sorprendió a James Rodríguez después de la victoria de León vs. Pachuca

Luego de la victoria 1-2 contra Pachuca que los tiene como líderes en la tabla de posiciones con 15 puntos, a James le preguntaron qué pensaba del récord que logró León con cinco victorias consecutivas y tal fue la sorpresa del jugador colombiano que preguntó: “¿Ah, sí?”. Luego, Rodríguez agregó que “los récords están para que se rompan. ¿No? Y bueno… Ojala que sean más”.

Publicidad

Publicidad