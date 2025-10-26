Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Actualidad

El mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti de cara a la Copa del Mundo 2026

El futbolista del Santos no se baja de la chance de disputar la Copa del Mundo 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Neymar se postula para ser parte de la Selección de Brasil que jugará la Copa del Mundo del 2026.
© GettyImagesNeymar se postula para ser parte de la Selección de Brasil que jugará la Copa del Mundo del 2026.

Neymar hace más de dos años que no juega con la Selección de Brasil. La última vez, de hecho, no le trae buenos recuerdos, pues fue en octubre del 2023 en el Estadio Centenario de Montevideo contra Uruguay por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, jornada en la que sufrió rotura de ligamentos, lesión que le costó casi un año de inactividad.

Publicidad

Por lo tanto, el panorama no es nada favorable para Ney de frente a disputar nuevamente la Copa del Mundo, en este caso, la edición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene a mitad de año, pues Carlo Ancelotti fue claro ”futbolísticamente es indiscutible”, pero necesita que esté en condiciones en lo físico.

Sin embargo, el propio Neymar comentó que se mantiene con la ilusión de ser parte del plantel que llevará el estratega italiano a Norteamérica con el objetivo de alzar por sexta vez en su historia la Copa Mundial (ya lo lograron en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

“Estoy entrenando, recuperándome bien, intentando estar al 100% físicamente para poder ayudar a Brasil a ganar nuevamente el Mundial”, comentó Neymar en una conversación que mantuvo con la señal televisiva del país sudamericano O Globo.

Publicidad

En ese mismo sentido, remarcó su sensación por representar al equipo nacional en el certamen global, tal como ya lo hizo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022: ”Es una sensación completamente diferente a la de cualquier otro torneo. El Mundial es algo a lo que siempre te has dedicado. He experimentado todo tipo de emociones durante el Mundial. Pero confieso que representar a la selección nacional es muy gratificante. Es maravilloso”.

Los amistosos que Brasil jugará en fecha FIFA

De momento Brasil tiene confirmados sus dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre. Uno será ante Senegal el sábado 15 y el otro ante Túnez el martes 18. Por cierto, para marzo ya circuló la versión que la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), siempre en pos de prepararse de la mejor forma para la Copa del Mundo, está en tratativas para enfrentar a Croacia y a Francia.

La nueva regla que la FIFA aprobaría en marzo y que cambiará el fútbol actual por completo

ver también

La nueva regla que la FIFA aprobaría en marzo y que cambiará el fútbol actual por completo

Carlo Ancelotti tras la derrota de Brasil con Japón: ”Tengo muy claro lo que pasó”

ver también

Carlo Ancelotti tras la derrota de Brasil con Japón: ”Tengo muy claro lo que pasó”

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
La lección que Ancelotti le dio a Lorenzo por el nivel de Colombia
Selección Colombia

La lección que Ancelotti le dio a Lorenzo por el nivel de Colombia

Mientras Ancelotti ganaba 11 millones, esto cobrará Xabi Alonso con Real Madrid
Fútbol de Europa

Mientras Ancelotti ganaba 11 millones, esto cobrará Xabi Alonso con Real Madrid

Mientras se reveló el primer convocado de Colombia, Ancelotti busca a Kaká
Selección Colombia

Mientras se reveló el primer convocado de Colombia, Ancelotti busca a Kaká

Messi explicó el motivo por el que seguirá en Inter Miami: “Siempre dije que…”
Fútbol internacional

Messi explicó el motivo por el que seguirá en Inter Miami: “Siempre dije que…”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo