James Rodríguez ha sido noticia en los últimos días, debido a que no aceptó la oferta que le hizo el Junior de Barranquilla para convertirse en su nuevo fichaje, decisión que molestó a los hinchas, especialmente porque aseguran que el mediocampista no fue claro desde un principio y no evitó que se ilusionaran con su incorporación.

En medio de la controversia, desde México aseguraron que el ’10’ aceptó una gran propuesta del Club León, de la Liga MX, para convertirse en su nueva incorporación, en lo que será uno de los fichajes que sacudirá a dicho país, y en el que además el futbolista colombiano tendrá un gran salario y será muy esperado por la afición.

Uno de los temas por los que James decidió ir a León y no al Junior, tuvo que ver con el salario, ya que el club mexicano se hizo una propuesta que era el doble a la de los ‘rojiblancos’, cifras que se han ido conociendo en las últimas horas, a pesar de que el mediocampista todavía no ha sido anunciado como la nueva incorporación del cuadro ‘felino’.

Según reveló el portal ‘360Score’, el sueldo de James será de 5 millones de dólares, lo que sería un poco menos de 22 mil millones de pesos colombianos, con un año de contrato, el cual tendrá como posibilidad de extender, dependiendo cómo sea su rendimiento, cifra gigantesca y por la que sería el futbolista mejor pago de la Liga de México.

Un contrato especial para el ’10’

Además del gran dinero que ganará, James también tendría en su contrato algunos detalles particulares y que no son muy comunes que se le den a un jugador, pero que en ocasiones se da con estrellas como lo es el ’10’. Por ejemplo, el colombiano tendría la posibilidad de tener permisos para viajar en ocasiones especiales, también ganará por los derechos de imagen, todo esto muy llamativo para el crack de la Selección Colombia.

