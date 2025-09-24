El nuevo apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a James por el partido perfecto con León

Sucedió lo que parecía imposible… ¡Carlos Antonio Vélez elogió a James Rodríguez! Uno de los contradictores más populares del ’10’ colombiano hasta se animó a ponerle un nuevo apodo luego del partido perfecto que tuvo en el empate entre Club León y Mazatlán FC.

Y no es por exagerar. León venía de perder 5-0 contra Xolos y James no estuvo disponible por una molestia en el talón de Aquiles, pero el volante volvió a demostrar que sigue marcando diferencia cuando está enchufado. ¡Fue la gran figura contra Mazatlán FC!

James Rodríguez no solo se reportó con un gol y una asistencia en el empate de León 2-2 contra Mazatlán, el portal experto ‘SofaScore’ también le dio la más alta calificación posible con 10 puntos para sentenciar que tuvo un partido perfecto. Era inevitable que no llegara la reacción de Carlos Antonio Vélez.

“Está lesionado y lo tenemos que cuidar. 24 horas después de la afirmación salta al campo y la rompe. Milagros, hay milagros y tendremos que conseguir al abogado del diablo, del vaticano para que venga y haga las exploraciones del caso porque aquí podríamos santificar a alguien”, dijo Vélez sobre el partido perfecto de James antes de ponerle un nuevo apodo.

Carlos Antonio Vélez y el nuevo apodo que le puso a James Rodríguez

Vélez bautizó a James Rodríguez. (Foto: X y Getty Images)

Ni el gol, ni la asistencia de James Rodríguez en la décima fecha de la Liga MX fue lo que más impresionó a Carlos Antonio Vélez. Se trató de la labor defensiva del ’10’ que hizo que le pusiera como apodo el apellido de una leyenda de Real Madrid. “En defensa, viene lo más importante, cuatro recuperaciones de balón. Cuatro recuperaciones en James es… ¡Kroos! Buenísimo el partido”, señaló el periodista de los canales RCN y Win Sports.

El próximo partido de James con León en la Liga MX

En vísperas de que siga con este nivel superlativo que lo llevó a tener un partido perfecto de diez puntos, James volverá a saltar a la cancha cuando León visite a FC Juárez el viernes 26 de septiembre a las 8:00 P.M. por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX.