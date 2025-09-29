El nuevo DT de León sorprende al mundo entero con las primeras palabras sobre James Rodríguez

James Rodríguez y la relación con los entrenadores que ha tenido en su carrera empieza un nuevo capítulo con la llegada de Ignacio Ambriz al Club León, de México. El DT mexicano ya sorprendió al mundo entero con las primeras palabras sobre el ‘10′ de la selección colombiana.

Los antecedentes de James con los problemas que tuvo con entrenadores como Claudio Ranieri, Rafa Benítez y Luis Zubeldía, le pusieron una alta dosis de tensión a lo que sería la primera imagen que el nuevo DT de León tendría al conocerlo. ¡Esto ya se reveló!

Con un comunicado de prensa, León confirmó el 27 de septiembre que “Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el club, de común acuerdo”. Aquel entrenador que le dio la confianza plena a James Rodríguez salió del equipo tras cinco partidos consecutivos sin ganar y ahora el jugador colombiano tiene un nuevo jefe. Hubo una buena primera impresión…

Las primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez

James Rodríguez con el nuevo DT de León. (Foto: X / @clubleonfc)

Lejos de aquella narrativa que es un jugador problemático con sus entrenadores, Ignacio Ambriz sorprendió al mundo entero diciendo sobre James que “me ha sorprendido. Por ahí decían que si iba a poder con él, aquí no se trata de poder, se trata de primero para mí James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me puede extender en la plática (charla) que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón (…) Lo veo bien, lo veo tranquilo y simplemente le comenté que iba a disfrutar jugar al fútbol“.

¿Cuándo debuta el nuevo DT de James Rodríguez en León?

Luego de ver que la relación empezó con el pie derecho, ojalá siga así por el bien de la Selección Colombia, la primera prueba de Ambriz y James Rodríguez con León será contra Toluca el sábado 4 de octubre a las 8:00 P.M. por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga MX.

