El picante mensaje del técnico de Tigres UANL tras el buen nivel de James en el Club León

“No hay excusas para no ganarle al León “, fue la frase que utilizó Paunović, con lo que advierte que está firme para ir por los puntos y omite el buen nivel del Club León y de James Rodríguez, quien seguramente será titular.

Y es que Tigres, de ganar en condición de visitante, quedaría a un punto del líder, Club León, que tiene 20 puntos y no ha perdido en lo que va de temporada en la Liga MX. Veljko Paunović aseguró que va por la victoria.

En la previa del partido, el técnico de Tigres le puso picante al juego y señaló al Club León y James Rodríguez. El serbio Veljko Paunović no se dejó intimidar ante una de las visitas más complicadas del torneo y anhela poder ganar y así subir unas posiciones en la tabla y presionar, más allá de que tendrá bajas sensibles.

