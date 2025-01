¿El Quindío de México? Este es el club que habría elegido James Rodríguez sobre el Junior

Ya se están haciendo habituales las novelas de James Rodríguez en las distintas ventanas de transferencias en el mundo. La particularidad de esta última fue que se involucró al Junior de Barranquilla, que al final fue despreciado por el ’10’. Ahora todo indica que el capitán de la Selección Colombia jugará en México, específicamente en el Club León. Pero, ¿qué es el Club León? Explicamos para quienes (la gran mayoría) no tiene idea.

El Club León es un equipo tradicional de México que data del 31 de agosto de 1943, juegan en Guanajuato, en el Camp Nou de León. Actualmente sus dueños es el Grupo Pachuca, que tienen al Pachuca como su club emblema y también en la segunda división mexicana a los grandísimos Coyotes de Tlaxcala. Es decir, León no es el club prioridad para quienes tienen el control financiero.

Eso sí, el Club León tiene muchos más títulos que el Pachuca y actualmente es el cuarto equipo más laureado de México. Son en total 19 títulos los que ha cosechado en su historia incluyendo Ligas (8), Copas de México (5) y Campeón de Campeones (5). Además, recientemente, en el 2023, se quedaron con la Liga de Campeones de la CONCACAF, logrando así su pase al Mundial de Clubes 2025.

¿Quién es el entrenador del Club León actualmente?

La realidad deportiva del Club León no es la mejor ya que no fue protagonista de la última Liga MX. En el apertura 2024 quedó en la posición 11 y no se metió a los playoffs que definen al campeón del semestre en México. Su entrenador actualmente es el argentino Eduardo Berizzo, exentrenador de la selecciones de Paraguay y Chile, y varios equipos en España, Argentina y Chile.

La ilusión de los hinchas del León para el 2025 es la participación en el Mundial de Clubes 2025, a pesar de que no hay muchas esperanzas de avanzar. Los mexicanos compartirán grupo con Chelsea, Flamengo y Esperanza Deportiva de Túnez, a priori no habría cómo competir ante los gigantes de Londres y Río de Janeiro.

¿Cuándo debuta el Club León en la Liga MX?

El primer partido oficial del que sería el nuevo equipo de James Rodríguez será el próximo sábado 18 de enero. El León visitará a Atlas, a las 10pm, hora de Colombia. Cabe recordar que actualmente no hay señales de televisión oficiales para ver el campeonato mexicano, salvo algunos juegos retransmitidos por Claro Sports.