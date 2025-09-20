El técnico del León confirma gravísima lesión de James y se teme lo peor para el Mundial 2026

No son buenas noticias las de James Rodríguez en México. El técnico Eduardo Berizzo confirmó en rueda de prensa la gravísima lesión que le impidió viajar al volante colombiano a la Baja California para el partido contra el Tijuana, por la novena fecha de la Liga MX. El 10 de la Selección Colombia no hizo parte de la convocatoria y brilló por su ausencia.

El periodista Paco Vela había informado que James Rodríguez no viajó por la cancha sintética del Estadio Caliente, que puede ser propensa a lesiones. Por esta razón, el volante colombiano se habría quedado en León y así esperar el próximo duelo, contra Mazatlán en el Nou Camp, donde se esperaba su titularidad.

Las cosas ahora son diferentes y el técnico del Club León desmintió la versión de Paco Vela. En rueda de prensa, tras la paliza de 5-0 que le propinó el Tijuana, Eduardo Berizzo fue consultado por el tema James Rodríguez y encendió las alarmas al decir que el volante no había viajado por lesión.

Pero no es cualquier lesión. Según Berizzo, James Rodríguez tiene una molestia en el tendón de Aquiles, que puede ser fatal para un futbolista. Bien se sabe que este tipo de lesiones son complejas y necesitan de largos tiempos de recuperación para volver a las canchas sin novedad o sin posibilidades de recaer.

Berizzo confirma lesión de James Rodríguez

En días pasados, un jugador de la Liga Colombiana, Juan Carlos Pereira, sufrió la lesión de tendón de Aquiles y volverá a las canchas hasta el próximo año. Se estima que en seis meses pueda cumplir con el tiempo de recuperación y en abril ya estaría de vuelta a las canchas.

Si estos tiempos se cumplen en James Rodríguez, volvería al límite del Mundial 2026 y se perdería gran parte de amistosos con la Selección Colombia. Cabe recordar que el volante es propenso a las lesiones y se ha perdido tramos de temporadas por los tiempos de recuperación. Por ahora no hay reporte médico del Club León.