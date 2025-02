Jhon Durán hizo su debut con la camiseta del Al Nassr, en lo que fue la goleada ante Al Wasl 4-0 por la Liga de Campeones de Asia, compromiso en el que el delantero colombiano pudo mostrar sus primeros momentos con su nuevo club, después de lo que fue su controversial salida del Aston Villa y por la que se generó debate.

Publicidad

Publicidad

A pesar de que el tema del que más se habló de Durán por su llegada al Al Nassr fue la millonaria cifra por la que fue comprado y el gran salario que ganará, en las últimas horas, otro tema del que se ha hablado, es la información sobre el pedido que habría hecho el delantero de no vivir en Arabia Saudita, sino que en Baréin.

Debido a que el delantero vive con su novia, pero no se ha contraído matrimonio, no podría vivir en Arabia Saudita con su pareja, ya que esto es ilegal, razón por la que el futbolista estaría viviendo en otro país y todos los días para llegar al entreno, se trasladaría en avión, haciendo un viaje de una hora y media, así no entrar en líos legales.

ver también Las impresiones de Jhon Durán luego de jugar con Cristiano Ronaldo: “Cumplí un sueño”

“La decisión del joven de 21 años estuvo en parte influenciada por la confusión sobre si se le permitiría vivir con su novia en Arabia Saudita… tendrá un vuelo regular desde el Aeropuerto Internacional de Bahréin a la capital, Riad, dura una hora y 20 minutos, por lo que Durán tendrá que acostumbrarse a un agotador programa de viaje”, informó el medio británico, The Sun.

Publicidad

Publicidad

Foto: Instagram.

¿Quién es la novia de Jhon Durán?

Pues ante la curiosa situación con Durán, el interrogante de muchos es en conocer quién es la novia de Jhon, ya que el futbolista no ha dado muchos detalles de su vida privada en sus redes sociales ni en sus apariciones en público, pero Ángela Capella, la pareja del jugador, sí ha hecho algunas publicaciones con él.

Ángela es una médica especialista en epidemiología y fue señorita Chocó 2024 y reina internacional del Cacao en este 2025, mujer con la que el futbolista está desde hace varios meses, por la que decidió vivir en Baréin.

Publicidad

Publicidad

Foto: Instagram, Ángela Capella.