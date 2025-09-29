Es tendencia:
¿En peligro la titularidad de James en León? Este es su nuevo técnico

En medio de la crisis deportiva los directivos del Club León aceptaron la renuncia del técnico Eduardo Berizzo. Esta decisión preocupa a los aficionados de James Rodríguez pues se desconoce si seguirá siendo titular con el nuevo DT.

Por Michell Figueroa

La titularidad de James Rodríguez en el Club León aparentemente está en duda tras la salida de Berizzo de la dirección técnica.
La titularidad de James Rodríguez en el Club León aparentemente está en duda tras la salida de Berizzo de la dirección técnica.

El Club León atraviesa un momento delicado en la Liga MX, lo que ha llevado a la directiva a tomar una decisión radical. En medio de ese panorama se teme por la situación de James Rodríguez y su titularidad en el equipo.

Tras una serie de malos resultados que tienen al equipo Esmeralda en el puesto 11 de la tabla con 12 puntos, se ha aceptado la renuncia del director técnico argentino Eduardo Berizzo.

La salida de Berizzo, precipitada por la reciente derrota 2-0 ante Juárez, abre el camino a un nuevo estratega, un nombre que genera gran entusiasmo entre la afición: Ignacio Ambriz sería el próximo entrenador de la Fiera.

Ambriz, de 60 años, ya tuvo un exitoso paso por el banquillo del Club León. El técnico mexicano dejó un grato recuerdo en la hinchada al ser el artífice del último título de Liga MX que consiguió el conjunto de los ‘panzas verdes’ en el año 2020. Su palmarés incluye también una Copa de México con Necaxa (2018) y una Concachampions con el Club América (2015-2016).

James Rodríguez y un nuevo desafío

Con la llegada de un nuevo timonel, la gran pregunta para la afición colombiana y del León es: ¿Cómo encajará James Rodríguez en los planes de Ignacio Ambriz?

James Rodríguez en la derrota de León vs. FC Juárez

James Rodríguez con el Club León.

El capitán de la Selección Colombia deberá demostrar sus habilidades para adaptarse al estilo de juego del estratega mexicano, conocido por exigir un alto despliegue físico y disciplina táctica. Si bien el talento de James es innegable, cada cambio de entrenador supone un riesgo y una oportunidad para la titularidad.

James se alista para iniciar una nueva era bajo una dirección técnica que ya sabe lo que es hacer campeón al Club León, lo que promete un aire renovado y exigente en el entorno del colombiano.

