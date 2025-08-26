Es canterano del Deportivo Cali, juega en la Selección de Siria y ahora es cantante de K-pop en Corea

Una historia para nada común, pero una completa realidad. Salió de las canteras de Deportivo Cali, es de Barranquilla, jugó en Argentina y Portugal y ahora milita en Asia y juega en una selección internacional. Además de la exótica carrera, en las últimas horas fue visto como cantante de K-pop, una tendencia musical a nivel mundial, que tiene a Corea del Sur como base principal.

Ese es Pablo Sabbag. Muchos en el fútbol colombiano lo recuerdan por su debut en Deportivo Cali en 2015, el fichaje al Tondela de Portugal y su regreso a Colombia para ser figura goleadora en La Equidad en 2019. Cuando los grandes del país lo tenían en la mira, el atacante barranquillero firmó con Alianza Lima de Perú y ahí comenzó su larga vida entre el fútbol exótico y la música que más escuchan en Asia Oriental.

En Alianza Lima tuvo un paso muy destacado pese al subcampeonato en la Liga de Perú en 2023. Su talento en la ofensiva lo estaba acercando a la Selección Colombia, en una competencia bastante complicada para él y una fila extensa. Definitivamente, Pablo Sabbag tendría que estar en un fútbol top para ser visto por Néstor Lorenzo. Prefirió tomar otro camino.

Tras jugar en Alianza Lima, Pablo Sabbag dio un salto definitivo al fútbol asiático, donde es la máxima figura del Suwon de Corea del Sur. En enero de 2025 finalizó el préstamo con el equipo peruano y La Equidad lo envió a la disciplina coreana, donde ya acumula 24 PJ y 12 goles. El líder en la tabla de goleadores es Jeon Jin-Woo, atacante coreano del Jeonbuk Hyundai, con 13 anotaciones.

Colombiano, juega en la Selección de Siria y ahora es cantante de K-pop

Al ver que su camino en la Selección Colombia era difícil, puso en marcha su doble nacionalidad y ahora es delantero de la Selección Siria, que no participará en el Mundial 2026 debido a su eliminación en la segunda ronda de las Eliminatorias AFC de Asia.

Pablo Sabbag, canterano de Deportivo Cali: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

Esta condición le ha permitido varios récords a Sabbag. Es el primer jugador sirio en las Ligas de Portugal, Colombia y Perú en la historia. Asimismo, el cuarto en Argentina, tras su paso fugaz por Newell’s y Estudiantes de La Plata. Es el primero con esta nacionalidad que ha marcado en la Copa Libertadores.

Recientemente, fue visto como cantante de K-pop en Corea del Sur y ha podido desarrollar otro de sus talentos más allá de las canchas. En sus redes sociales, el delantero expone sus cualidades musicales con un ritmo que es furor en el mundo y que le ayuda para adaptarse al mundo asiático. Sabbag tiene su propio estudio en su casa en Corea, equipado con piano, guitarra, micrófonos y hasta con acordeón, metiéndole el sabor colombiano a la música más popular entre los jóvenes coreanos.

Según El Colombiano, en este 2025, Pablo ha realizado tres lanzamientos de K-pop, haciendo uno cada mes y medio, aproximadamente. En sus temas, Sabbag trata de mezclar este género musical con ritmos latinos y colombianos y también alterna la interpretación con letras en español y coreano.

Recientemente, pudo dar detalles de su nueva canción, Seúl: “Esta canción es demasiado especial para mí porque desde que llegué a Corea me enamoré: de su gente, su cultura y su música”.

De esta manera, Pablo Sabbag entra al club de jugadores cantantes, donde ya hay algunos talentos reconocidos, como Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez.