James Rodríguez fue titular este viernes con Club León ante Juárez oficiando como visitante. El colombiano no pudo hacer nada en la derrota que sufrió su equipo y que lo dejó sufriendo en la tabla de posiciones. Incluso, el ’10’ tuvo un tiro libre que por poco termina en un golazo.

Si bien, James fue el mejor jugador de la cancha para Club León, no estuvo bien rodeado para poder hacerle daño al rival y por lo menos haber sumado un punto. El colombiano intentó conectarse bien con sus compañeros, pero generaron muy poco en el frente de ataque.

Espectacular tiro libre de James Rodríguez que por poco termina en un golazo

James Rodríguez, al término del primer tiempo, tuvo un tiro libre desde el costado izquierdo. Cuando todos pensaban que iba a meter un centro, pues el ángulo no le daba para rematar al arco, el ’10’ sacó un zapatazo con pierna izquierda que se fue cerrando, pero el arquero estuvo atento para sacar el balón al tiro de esquina.

Club León se quedó con 12 puntos, por ahora es décimo y está en zona de repechaje, pero depende de otros resultados, pues hay equipos que están cerca y podrían sumar este fin de semana.