Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez, ante una eventual salida del Club León

James Rodríguez, mientras alista su regreso a Selección Colombia en septiembre, vuelve a ser mencionado por la prensa mexicana, que ya da algunas pistas sobre el futuro. Las cosas en el Club León, luego de un gran comienzo de año, no están bien y los resultados positivos no se ven en este segundo semestre. En la Leagues Cup de la Concacaf fue ampliamente superado y la Liga MX se mueve por la zona media de la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Es muy poca la actuación de James Rodríguez luego del primer semestre del año, donde el Club León cayó en su fútbol y en su ánimo tras la notificación de la FIFA que lo dejó por fuera del Mundial de Clubes. El volante colombiano solamente ha sumado siete partidos esta temporada, tres en la Leagues Cup y cuatro en la Liga MX (dos como titular).

La poca continuidad por las lesiones suma la incertidumbre en la continuidad en el Club León. James Rodríguez tiene contrato hasta diciembre de 2025 y no se sabe con exactitud si el volante aceptará la propuesta de renovación o mirará otros aires para su carrera deportiva.

ver también La primera publicación del árbitro de la final de Copa América después de la acusación que le hizo James

Mientras eso se va definiendo, la prensa mexicana menciona el primer candidato para tener a James Rodríguez en el 2026 si no renueva con el León. El medio ‘TV Azteca’ asegura que el volante colombiano continuaría en el fútbol de México, en otro poderoso club que además es un viejo conocido en la Concacaf y estuvo en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

El equipo al que iría James Rodríguez en México

Según ‘TV Azteca’, Rayados de Monterrey es gran candidato para tener a James Rodríguez en el 2026. La idea del club regiomontano es ofrecerle un buen contrato para que mantenga la continuidad antes del Mundial 2026 y además unirlo con Sergio Ramos, una leyenda del Real Madrid con el que ya compartió camerino en la ‘Casa Blanca’.

“Rayados, además de ofrecerle a James Rodríguez un mejor contrato que León de cara al Mundial 2026, también podría juntarlo con una leyenda del Real Madrid, con el que conquistó varios campeonatos: Sergio Ramos”, dice TV Azteca. Monterrey esperaría a que sea jugador libre para negociar directamente con el jugador.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, James daría un salto clave para su carrera, en un club que sabe de la calidad del futbolista colombiano y que tiene en Stefan Medina un gran baluarte para su defensa. Recientemente, hizo efectivo el fichaje de Nelson Deossa en el Real Betis de España.