El mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a la acción con el Club León en el fútbol mexicano, tras su participación con la Selección de Colombia en los partidos de la Eliminatoria Sudamericana.

Su regreso se dio en el empate sin goles frente a Tigres UANL, un partido que se destacó por la expulsión de Juan Purata, jugador de Tigres, en el minuto 25, dejando al equipo rival con un jugador menos.

A pesar de haber jugado solo 46 minutos al ingresar en la segunda mitad, James Rodríguez fue la figura del Club León. Según la plataforma de estadísticas Sofascore, el colombiano recibió la calificación más alta del equipo con un 7.5.

Su impacto en el juego fue inmediato, con 61 toques de balón y tres pases clave que, a pesar de su precisión, no lograron ser capitalizados por sus compañeros.

La actuación de Rodríguez generó comentarios positivos de los aficionados, quienes destacaron su habilidad para revitalizar el ataque del equipo y crear oportunidades.

James Rodríguez con el Club León. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

Destacan la participación de James Rodríguez

El entrenador del Club León, Eduardo Berizzo, reconoció el problema principal del equipo, señalando que “la falta de definición” fue el motivo del resultado, a pesar del buen desempeño de sus jugadores en la creación de juego.

Por su parte, la afición celebró el regreso de James. En redes sociales destacaron las jugadas del colombiano que pudieron poner el marcador a favor; sin embargo, también reconocieron que los delanteros desaprovecharon los buenos pases del mediocampista.

“James Rodríguez entró en el 2T ayer con León y el equipo tuvo aproximaciones y chances peligrosas para quedarse con la victoria. Entró muy bien el capitán. Gestionó y mejoró muchísimo en cada intervención a su equipo pero este equipo tiene un problema con los goles”, es uno de los comentarios en las plataformas.

En general, la afición recibió muy bien el desempeño del colombiano y celebraron su regreso al León.

Con este resultado, el Club León se sitúa en la décima posición de la tabla con 11 puntos, mientras que Tigres se mantiene en el cuarto lugar con 14 puntos. La entrada de James Rodríguez en el equipo dejó una clara señal de su importancia y del potencial que tiene para influir en los resultados futuros del club.