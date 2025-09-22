Esto es lo que ganó Ousmane Dembélé en pesos colombianos por ser el nuevo Balón de Oro 2025

El fútbol tiene un nuevo Balón de Oro y es el francés Ousmane Dembélé. En una cerrada votación, el jugador del París Saint Germain le ganó el pulso a su máximo contrincante, Lamine Yamal, quien quedó en el segundo lugar. ‘El Mosquito’ se mete en la historia grande del fútbol mundial y escribe su nombre entre los grandes. Así como también ampliará su fortuna en dinero y prestigio, tras ganar el trofeo.

Si bien Dembélé no tiene la máquina de marketing detrás como otros futbolistas, su rendimiento fue suficiente para ganar el Balón de Oro. Esta vez ganar la Champions League fue determinante, no como en la premiación pasada en el que fue ‘ninguneado’ este título. Además del máximo título de clubes, Ousmane ganó la Liga y Copa de Francia, las Supercopas de Francia y Europa y fue finalista del Mundial de Clubes.

En cuánto a las contribuciones de gol durante la temporada, Dembélé marcó 35 goles y dio 16 asistencias durante la temporada 2024/2025. En total fue protagonista de 51 goles para el PSG que se coronó en los títulos ya mencionados. Con todo esto, si bien es muy importante ganar el Balón de Oro, a nivel económico no representa mucho, a menos que se hagan ciertas cosas.

¿Cuánto ganó en dinero Ousmane Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025?

Empezando por el principio, la organización de France Football no entrega dinero por ganar el Balón de Oro. En lo que sí se invierte es en el trofeo que se le entrega al jugador que está avaluado en 3000 euros. Sumado a esto, hay que ver si dentro del contrato con el PSG, Dembélé tiene una clausula en caso de ganar este premio.

Por ejemplo, si ganaba Lamine Yamal, el Barcelona le tenía que dar un bono por rendimiento, según se hizo conocido en su última renovación con el club. Se estima que esta clausula está entre los 500 mil y 1 millón de euros, premio que también podría recibir Dembélé por parte del PSG. Esto al cambio de hoy serían aproximadamente 4 mil 550 millones de pesos colombianos.

