¿Fue por dinero? Contundente respuesta de Jhon Durán: “Quiero decirles que…”

Jhon Durán es nuevo jugador de Al Nassr de Arabia Saudita y la decisión del jugador ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Muchos han señalado al colombiano por priorizar lo económico al despedirse del fútbol europeo y este ha dado una contundente respuesta.

Está claro que los clubes de Arabia Saudita han logrado sacar ventaja de su poderío económico para llevarse grandes estrellas de Europa en los últimos años. El último en sumarse a la lista es Jhon Durán, quien pasa de brillar en la Premier League y la Champions League a jugar en Al Nassr.

Al Nassr ha acordado con Aston Villa el pago de 77 millones de euros fijos más otros 13 millones de euros en variables. Por ende, la cifra podría escalar a los 90 millones de euros para el club inglés, ofreciendo también un salario exorbitante al futbolista.

Jhon Durán respondió a las críticas

Luego de su presentación, Jhon Durán concedió una entrevista con Nassr TV de DAZN y respondió a las críticas. “Estoy muy contento del paso. Las personas o los medios son muchas cosas que especulan, solamente mi familia, mi representante y yo sabemos por qué tomamos decisiones. La decisión es más que todo mía y de mi familia“.

“Para mí no es un retroceso, estoy llegando a una liga de un nivel competitivo, de muchas estrellas. Hay mucha gente que tiene un pensamiento diferente de la liga, por lo general son gente que está pensando cosas que no van. Estoy muy contento de llegar ahí, quiero que las personas que están diciendo que para mí es un retroceso me vean en el campo, en el campo es donde se demuestra todo lo que se habla. Muchas veces afuera se habla mucho, pero en el campo es otra cosa” añadió el colombiano.

Con respecto a lo económico. el delantero dio una contundente respuesta. “Y a las personas que están hablando que me mueve el dinero, quiero decirles que ellos no conocen nada de mi vida, a mí no me mueve el dinero, soy un niño, sigo compartiendo con todos los míos, el dinero para mí no es lo más importante en la vida. Tomé la decisión y creo que para mí es la mejor decisión“.

El nuevo sueldo de Jhon Durán

De acuerdo con los datos filtrados por The Athletic, el nuevo salario de Jhon Durán en Arabia Saudita será de 20 millones de euros por temporada, lo que equivale a unos 88 mil millones de pesos colombianos.

