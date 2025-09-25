La portería de Cruz Azul, custodiada por el colombiano Kevin Mier, se convirtió en el principal foco de críticas en el fútbol mexicano, especialmente tras el insólito gol que recibió desde el mediocampo en el empate 2-2 contra Querétaro por la Liga MX.

El error no solo generó abucheos de la afición en el estadio, sino que provocó un encendido debate en la prensa, con señalamientos directos a la actitud y el estilo del guardameta.

El detonante fue el gol anotado por el uruguayo Santiago Homenchenko, quien al minuto 35 del primer tiempo remató desde su propia cancha (más de 70 metros), sorprendiendo a Mier que se encontraba adelantado.

Aunque el colombiano intentó retroceder, el potente y bien ejecutado disparo lo superó.

En México le caen con todo contra Kevin Mier

En el análisis posterior, las críticas se enfocaron no solo en la falla técnica sino en la percepción de exceso de confianza del colombiano.

Una de las frases más contundentes vino del entrenador de larga trayectoria, Ricardo Ferretti.

“Kevin Mier es agrandado, quiere hacer cosas que no debe, siendo un guardameta. Hay que correr hacia atrás y después mirar el balón, él hizo todo al revés que es correr mientras mira el balón. Ahora, esto que digo es poco al lado de lo que dicen en su país. Allá, es peor porque obviamente lo sufren y padecen en las Eliminatorias Sudamericanas y todo”, dijo.

Así mismo, Fox Sports México no desaprovechó para lanzarle una pulla al colombiano y tituló el partido así: “Cruz Azul salvó el invicto. Tras oso de Kevin Mier, Toro Fernández logró sufrido empate ante Querétaro”.

Este nuevo error se suma a una racha irregular de Mier, quien ya había sido cuestionado por otras fallas, lo que ha puesto en tela de juicio su titularidad en la portería de la ‘Máquina Cementera’, pese al respaldo público que ha recibido del cuerpo técnico.