Hijo de Cristiano Ronaldo recibe la noticia que lo acerca a lo que muchos fanáticos del futbol quieren vivir

Cristiano Ronaldo tiene dos objetivos principales en mente: llegar a los 1000 goles en su carrera (está a 51 anotaciones de conseguirlo) y disputar el Mundial 2026 con Portugal. El crack luso debería lograr ambas cosas a corto plazo.

Sin embargo, podría considerarse un tercer objetivo y es que Cristiano Ronaldo quiere jugar con su hijo Cristiano Ronaldo Jr antes de retirarse. En este sentido, su primogénito recibió una noticia que hace ilusionar a todos los fanáticos con que esto suceda en el futuro.

Cristiano Ronaldo Jr, de 15 años, fue convocado por primera vez al Sub-16 de Portugal. La selección lusa disputará la Copa Federación, un torneo que se lleva a cabo del 30 de octubre al 4 de noviembre en Turquía. Allí, el primogénito de la leyenda se cruzará con Turquía, Gales e Inglaterra.

Cristiano Ronaldo Jr ya viene participando de las Fuerzas Básicas de Portugal. Por ejemplo, en mayo, el niño fue figura del Torneo Internacional Vlatko en el que el equipo luso se consagró campeón luego de vencer por 3-2 a Croacia con dos goles suyos. Y ahora el hijo del futbolista de Al-Nassr sigue construyendo su camino.

Las características de Cristiano Ronaldo Jr

Nacido el 17 de junio de 2010, Cristiano Ronaldo Jr es elegible para jugar con cinco países: además de Portugal, las otras elecciones son Estados Unidos por nacimiento, España e Inglaterra por haber vivido allí y Cabo Verde por raíces de su abuela paterna.

El chico de 15 años es un delantero o extremo con potencia y buena habilidad, en lo que se asemeja un poco a su padre al menos en la posición en el campo. Cristiano Ronaldo Jr se ha ido formando en Juventus, Manchester United y ahora Al-Nassr, dependiendo de los equipos en los que estuvo su padre.

Está por verse si Cristiano Ronaldo logra jugar con su hijo ya sea en su equipo o en la selección de Portugal antes de retirarse. Pero si la leyenda intenta extender su carrera, la probabilidad de al menos sumar minutos en algún momento está latente.

