James Rodríguez aclaró todo y respondió por qué no pateó el penal que Camilo Vargas le hizo en Atlas vs. León

El reloj marcó que eran un poco más de las 10:00 P.M. del sábado 18 de enero, la pelota empezó a rodar en el estadio Jalisco e inició la cuenta regresiva para que se diera el debut de James Rodríguez. El nuevo ’10’ de León, de México, se estrenó generando un penalti contra Atlas y ya aclaró por qué no decidió patear el cobro.

Publicidad

Publicidad

Atlas marcó el primer gol del partido al minuto 17 del segundo tiempo y la respuesta del entrenador Eduardo Berizzo fue darle la orden a su asistente técnico que James ingresara dos minutos después. El impacto del jugador colombiano no iba tardar en decir presente para que León empatara el partido.

Control dirigido con la pierna derecha y quedó de frente al arco para tener la oportunidad de estrenarse con gol. James Rodríguez vio que el arquero colombiano Camilo Vargas salió a toda velocidad y cuando intentó quitarle el balón apareció la zurda mágica para tocar primer la pelota y generar el contacto que el árbitro César Ramos sancionó como penal.

Todo apuntaba a que James se haría cargo del penal, sobre todo si el último antecedente era el cobro que le anotó con la selección colombiana a nadie más y nadie menos que al arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Sin embargo, la decisión del ’10’ de León fue la contraría, y todo tuvo una explicación más que lógica.

Publicidad

Publicidad

James respondió por qué no pateó el penal que le hicieron con León

El penal de Camilo Vargas a James Rodríguez. (Foto: x / @clubleonfc)

Al término de la victoria de León por 1-2 contra Atlas, James Rodríguez habló con la estación de radio ‘W Deportes’ y ante la pregunta de por qué no pateó el penal que le hicieron aclaró todo diciendo que “él (Adonis Frías) ya me había dicho que quería tirar y bueno… Creo que falta mucho todavía, lo que más importa es el equipo y hemos ganado hoy (18 de enero)”. ¡El colombiano se empezó a ganarse a sus compañeros!

ver también Buenas noticias para James: Así se salvaría León de perder los 3 puntos ante una denuncia de Atlas

¿Camilo Vargas tuvo que ver? Esto dijo el AT de León sobre el penal que no cobró James

“Cuando se arrimó, le pregunté si lo quería patear y dijo no. Intuyo, no hablé con él, que puede ser también por el conocimiento del arquero rival hacia él. Se enviaron el saludo al principio del partido, su conocimiento, compartir selección. Creo que a lo mejor eso, también sus compañeros tuvieron un gesto con él de darle la cinta de capitán cuando ingresó“, dijo Ernesto Marcucci, asistente técnico de León, sobre el penal que no cobró James.

Publicidad

Publicidad