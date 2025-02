James Rodríguez sigue siendo el mejor jugador de lo que va el 2025 en la Liga MX. Sus buenas actuaciones siguen generando todo tipo de comentarios en México. Este sábado vencieron a Tigres 1-0 y se mantuvieron arriba en la tabla de posiciones. El ’10’ subió una publicación tras el nuevo triunfo de León.

Publicidad

Publicidad

Los hinchas de ‘La Fiera’ no paran de celebrar con el colombiano. Desde la llegada del ’10’ han vivido un sueño del que no quieren despertar. James está feliz y así lo demuestra en la cancha y en las redes sociales, aunque a muchos no les gusta.

James Rodríguez y la publicación tras un nuevo triunfo con León en la Liga MX

Pese a los malos comentarios de algunos, en donde lo han llamado hasta fracasado. “Fracasó rotundamente en el Rayo Vallecano, fue una autentica decepción, no pudo cumplir con lo que se le pedía. Fue y fracasó en el Bayern Múnich, donde también tuvo la responsabilidad. Y si hay que decirlo, tuvo exito en el Real Madrid, pero eso ya fue hace unos años.

Sí es un buen elemento (James Rodríguez), pero está por debajo de muchos jugadores en la actualidad de la Liga MX”, dijo Luis Fernando Ibarra en un programa deportivo de México.

Publicidad

Publicidad

El ’10’ responde con tranquilidad y con los pies en la tierra. Tras el importante tiunfo en condición de local, James subió una publicación con cuatro fotos del partido y un mensaje: “Victoria y seguimos arriba”.

En la cancha, James muestra que está perfectamente. Con León corre, se arrastra, defiende, recupera, es uno más. Eduardo Berizzo le dio la confianza y lo puso a liderar a un equipo que hoy está en lo más alto de la tabla de posiciones en la Liga MX sin perder ningún partido. Hoy James es el de siempre, ese que hace que todos los colombianos se sientan orgullosos.

Publicidad