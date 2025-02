Jhon Durán se une a la exclusiva lista de colombianos que han jugado con Cristiano Ronaldo

Ya todo es oficial. En los últimos días, Al Nassr ha puesto como protagonista a Jhon Durán en sus redes sociales. Las fotos y los videos con el delantero no se han hecho esperar y en el club esperan que la sociedad con Cristiano Ronaldo pueda ser una realidad y así pelear por los títulos, tanto de Arabia Saudita como de la Champions AFC de Asia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.