‘Jugadota’ de Jhon Durán para firmar un golazo digno de Puskás en Arabia Saudita

El segundo tanto de ese partido llegó con un pase de Mané cuando corría el minuto 71 del compromiso. En un mano a mano con el arquero rival, el colombiano no titubeó y balón fue al fondo de la red. Cada día más se va fortaleciendo la dupla con el senegalés y se gana las miradas y la atención de Cristiano Ronaldo.

Jhon Durán estuvo acompañado por Cristiano Ronaldo y Sadio Mané en el frente de ataque, más el portugués Otávio y el croata Marcelo Brozovic en el tándem del mediocampo. Vale resaltar que al momento del segundo gol, CR7 ya no estaba en la cancha. En el festín de Al Nassr, dirigido por el italiano Stefano Pioli, de visitante, el atacante colombiano fue la máxima figura tras espectacular doblete y golazo digno de Puskás.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.