¿Alguna duda que está destinado para los grandes escenarios? James Rodríguez volvió a tener un gran partido con el Club León, pero esta vez fue contra nadie más y nadie menos que frente a América, el tricampeón del fútbol mexicano. El ’10’ anotó un gol que no solo representó el empate, también hizo que el entrenador André Jardine hiciera una dura confesión.

A pesar de que la Liga MX le dio la ventaja al Club América de llegar con dos días más de descanso, la decisión del entrenador Eduardo Berizzo fue que James volviera a ser titular. El jugador colombiano llegaba con apenas un poco más de 48 horas de descanso y… ¿Cómo le fue?

¡Los números del ’10’ de León hablan por sí solos! América se puso arriba con un gol de Alejandro Zendejas al minuto 11 del primer tiempo, pero James Rodríguez ya había demostrado lo enchufado que estaba con un remate que se fue cerca, muy cerca del arco defendido por el arquero Ángel Malagón.

En una muestra de lo bien que está físicamente, James empezó a correr a toda máquina para alcanzar a llegar al pase que le dio Stiven Mendoza desde el sector derecho de la cancha y, aunque el remate fue mordido, terminó marcando un gol que hizo reaccionar al DT André Jardine con una dura confesión.

James y la dura confesión del entrenador de América después de su gol con León

La celebración de James por su gol vs. América. (Foto: Getty Images)

“Una victoria y asumir el liderato era el objetivo de hoy (19 de febrero) que no concretamos. Y un poco por las formas porque cuando planteas un juego y las cosas te salen en el primer tiempo tienes que aprovecharlas, tienes que ser más contundente, y para empeorar el sentimiento tomas un gol en una jugada donde sabíamos exactamente lo que hacía León. Y esto te deja frustrado porque entiendes el juego antes, sabes exactamente lo que va a pasar y mismo así no encuentras la victoria. En el segundo tiempo no hay mucho que quejarse porque la verdad también León tuvo chanches. Entonces, ahí me parece que (el resultado) por el segundo tiempo es justo, por el primer tiempo frustrante”, confesó el entrenador de América.

La calificación de James Rodríguez en el empate entre León y América

James Rodríguez jugó 75 minutos en el empate 1-1 entre León y América por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, registró 24 toques, 30 de 34 pases correctos, dos pases clave, un gol y dos de tres pases largos completados para una calificación de 7.5 puntos, según el portal SofaScore. El siguiente partido para volver a ver al ’10’ colombiano será contra Tigres el sábado 22 de febrero a las 8:00 P.M.

