Sin duda, otra hermosa historia que nos deja el fútbol con un colombiano de por medio. Por este tipo de situaciones, el fichaje de James resultó ser una jugada importante en México. No es un secreto que estos sucesos, como el de Gerardo con su hijo, une corazones y fortalece relaciones, lo que podría convertirse en otro argumento por el que el 10 de la Selección Colombia rompió el mercado en la Liga MX.

“El mejor regalo de 14 de febrero me lo hizo mi hijo. Ambos compartimos el amor por León FC”, agregó el padre tras el conmovedor mensaje de su hijo, más la fotografía del jersey que elaboró.

“Papá, ahorré mi dinero, vendí mis trompos y dibujos, pero no me alcanzó para tu jersey blanco de James por el 14 de febrero. Te hice este con cuello, como te gusta”, fue el mensaje del hijo de Gerardo.

Todo comenzó con lo escrito por el usuario Gerardo Martínez en la red social X (Twitter). Esta bellísima historia relata que su hijo le confesó que no podía comprarle la camiseta de James Rodríguez con la 10 del Club León. No dudó en hacer público el suceso y hoy es viral en el fútbol mexicano.

No solo eso. En esta ocasión, las historias que tocan el corazón y que trascienden más allá del fútbol, son las protagonistas. En redes sociales, a través de la cuenta hermana de Bolavip, ‘JuanFutbol’, se conoció todo lo que ha pasado con un padre y su pequeño hijo, con James Rodríguez como personaje principal. No hay duda que desde el fichaje del colombiano, el amor de la hinchada se nota mucho más, dejando a un lado el dinero y el espectáculo.

James Rodríguez es furor en Latinoamérica y también inspira conmovedoras historias en México desde su fichaje con el Club León. Para la Liga MX es un plus para su competencia interna tener otra figura de talla europea, además de fortalecer el panorama en la Concacaf con Lionel Messi en la MLS, región que tendrá las miradas del mundo en próximos meses en el Mundial 2026.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.