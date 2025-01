James Rodríguez tuvo su presentación con Club León este martes 14 de enero. El futbolista compareció ante la prensa luego de todos los anuncios oficiales y una de las frases del jugador se puede interpretar como una respuesta a la feroz crírica que hizo tiempo atrás el periodista Carlos Antonio Vélez.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez ha vuelto a cambiar de equipo y los pasos que ha dado en su carrera en los últimos años han generado opiniones divididas. El volante ha venido rescindiendo sus contratos de forma anticipada, teniendo poco protagonismo en sus clubes.

ver también Carlos Antonio Vélez apareció en la TV mexicana y criticó a James Rodríguez

Meses atrás, Carlos Antonio Vélez se hizo viral por su fuerte crítica a James. “Yo le voy a decir por qué en la Selección Colombia todo le sale bien, porque en la Selección no se entrena y a él no le gusta entrenar. A él le gusta el ‘pechiche’, ese ha sido su hábitat y por eso 11 técnicos lo han mandado al banco. El equivocado no soy yo, que las palabras se las traguen los 11 técnicos“.

La respuesta de James Rodríguez

Este martes, desde su conferencia de prensa de presentación, aseguró que dará el máximo en sus entrenamientos para rendir en la Selección Colombia. “No pienso mucho en el futuro, pero sé que si entreno bien y estoy jugando, en la Selección será mucho más fácil jugar. Quiero estar en ese anhelado Mundial, todos los colombianos queremos eso y me voy a entrenar muy bien para poder ir“.

Publicidad

Publicidad

“Me encanta ganar, vengo a hacer las cosas bien, a aportar un lindo fútbol y aportar al club para que consigan cosas grandes. Tienen grandes jugadores, soy uno más y vengo aportar con mucha calidad. Estoy feliz y muy ilusionado, este club es una gran familia” agregó James Rodríguez.

¿Cuándo debuta James Rodríguez?

Si bien no hay confirmación oficial, es posible que el debut de James Rodríguez con el plantel de León se dé en la segunda jornada de la Liga MX, en el encuentro frente a Atlas en el Estadio Jalisco de este sábado 18 de enero.

Publicidad