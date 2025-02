La declaración de un jugador de León sobre James que sorprendió a todos: “Eso se agradece”

Nada mejor que ganarse la confianza de los compañeros de trabajo con ejemplo y dedicación. Eso le está pasando a James Rodríguez en el Club León, de México, y uno de sus compañeros no dudó en confesarlo con una declaración que sorprendió a todos: “Eso se agradece”.

Una de las grandes dudas que dejó James luego del paso por Rayo Vallecano fue la condición física que tiene para cumplir con las tareas defensivas que exige el fútbol de hoy en día. En ese sentido, la Liga MX se presentó como un aliado del ’10’ colombiano.

“James encontró su lugar en el mundo. No está el fútbol de clubes mexicano muy lejos del nivel nuestro. Si no se lesiona y no hay conflicto va a poder jugar y con sus pinceladas técnicas va a destacar. No hay una gran exigencia física, hay espacio, no se corre mucho, intensidad media baja, muy diferente al fútbol europeo de clubes. Ideal para sus formas”, escribió Carlos Antonio Vélez en X sobre el debut del volante colombiano en León.

Con la premisa sobre la mesa que James Rodríguez cada vez corre menos en los equipos que juega, nadie mejor que uno de sus propios compañeros de León para dar la respuesta perfecta a esta situación. No por nada el ’10’ ha jugado 8 de los 9 partidos que lleva la ‘Fiera’ con dos goles, cuatro asistencias y 623 minutos.

El gran elogio de un jugador de León a James Rodríguez: "Eso se agradece"

James Rodríguez, estrella de León. (Foto: Getty Images)

“Sabemos que ahora que llevamos este paso muy bueno en las redes sociales se habla mucho de nosotros, se habla que León está para cosas grandes. Nosotros en el día a día no nos creemos todo lo que vemos en redes sociales, sabemos que vamos muy bien, que es paso a paso, que este torneo es de saber llegar a la Liguilla. Por ahí tienes un gran inicio, un gran torneo, pero la Liguilla es otra cosa, así que estamos enfocados en estar bien tanto en el torneo regular como en la Liguilla y bueno esto es así, es fútbol. La gente está contenta, sobre la humildad los compañeros todos corren hasta los delanteros Cádiz, James. O sea, bajan a recuperar balones y eso se agradece. Nosotros como línea defensiva nos da tranquilidad que tenemos el apoyo de ellos y también brindarles balones. A mí y el lateral derecho tenemos esa función tanto de defender y atacar, así que queremos hacer las cosas bien y vamos por buen camino”, afirmó Salvador Reyes, lateral izquierdo de León.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con León en la Liga MX?

Después de disputar cinco partidos en 17 días, el Club León tuvo una semana sin encuentros para preparar lo que será el partido contra Xolos de Tijuana el próximo sábado primero de marzo a las 8:00 P.M. por la décima fecha de la Liga MX. El partido se jugará en el estadio Nou Camp y tendrá la transmisión del canal Win Sports.

