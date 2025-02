Una nueva función de James Rodríguez empezó en 3, 2, 1… El Club León le ganó a Atlético San Luis por 1-2 en la séptima fecha de la Liga MX y la gran figura del partido fue el ’10’ colombiano con dos pases gol. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que llegó una denuncia pública por parte del DT Eduardo Berizzo.

Publicidad

Publicidad

¡A los hechos! León saltó a la cancha del estadio Alfonso Lastras Ramírez y tan solo tuvieron que pasar dos minutos de juego para que la magia de James dijera presente con una asistencia perfecta. El también jugador colombiano Stiven Mendoza marcó el 1-0.

El partido se igualó con una anotación del volante francés Sébastien Salles y parecía que el 1-1 iba a ser el resultado final para León. No obstante, James Rodríguez volvió a ratificar por qué es uno de los mejores cobradores de pelota quieta en el mundo del fútbol.

Tiro de esquina a favor de León, centró de James y gol de cabeza de Paul Bellón. Una impresionante asistencia que le terminaría dando el triunfo 2-1, pero hubo poco tiempo para celebrar, porque el entrenador Eduardo Berizzo hizo una denuncia pública debido a la ventaja que tiene América con dos días más de descanso de cara al partido que los enfrentará.

Publicidad

Publicidad

James y la denuncia del DT de León tras sus asistencias: “Hay que hacer justicia”

Eduardo Berizzo y James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

“Lo primero que decirles es que, si queremos una competencia alta, una competencia seria, las diferencias de descanso entre una jornada y otra no pueden ser diferentes para los equipos. No significa ninguna excusa por lo que vaya a pasar el miércoles ni nada tiene que ver, pero nosotros pudimos jugar el viernes o el sábado. Entonces, hay que equiparar el descanso y hacer justicia, y ser claros y serios en la organización. Es una liga que debe revisar eso porque no es el único caso simplemente. Nosotros jugamos muchos partidos al inicio de la temporada y la semana que viene la fecha no se juega completa entre semana, luego se juegan cuatro partidos, se juega la nueve antes de la ocho. Un desorden tal vez innecesario”, denunció el DT de León tras las dos asistencias de James Rodríguez.

ver también James Rodríguez y el gol que le quitaron cuando le daba la victoria a León

El mensaje del entrenador de León para América por la ventaja que les dieron

León visitará a América el próximo miércoles 19 de febrero a las 8:00 P.M. y, a pesar de que la Liga MX les dio dos días menos de descanso a James y compañía respecto a las ‘Águilas’, el mensaje de Eduardo Berizzo fue fuerte y claro. “Descansaremos, tenemos dos días para recuperarnos. Estamos acostumbrados a jugar cada dos o tres días, así empezamos el torneo. Si necesitamos refrescar el equipo y puntualizar rotaciones, lo haremos para el miércoles tener la misma capacidad física que tuvimos hoy (16 de febrero)”, sostuvo el entrenador argentino.

Publicidad

Publicidad