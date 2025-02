La emocionante reacción de James al enterarse de los cinco partidos sin perder del Club León

Tras el partido, James Rodríguez estuvo en la zona mixta del estadio Hidalgo y allí dio detalles de su capitanía en el Club León, de su buen momento en el equipo y no ocultó la sorpresa por la racha de cinco partidos sin perder en este comienzo de temporada en el fútbol mexicano.

Al final, Club León sacó un resultado importante en condición de visitante, tiene el puntaje perfecto en la Liga MX y no suma empates ni derrotas, acumula 15 puntos de 15 posibles y coloca su candidatura al título. James Rodríguez espera tener más continuidad y seguir con el protagonismo en el ataque de ‘La Fiera’.

Tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo del León con James Rodríguez vs. Pachuca

Eso sí, antes de finalizar el primer tiempo, James Rodríguez fue víctima de una brutal patada por la espalda que forzó la tarjeta roja directa de Elías Montiel. Antes del pitazo final, el colombiano esperaba un balón dividido, pero el rival no midió bien y le colocó los taches abajo de la cabeza. Sin discusión, el golpe daba para que el futbolista de Pachuca se fuera de la cancha.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.