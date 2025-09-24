La espectacular asistencia de James Rodríguez para callar a sus críticos y ser viral en el mundo

Cuando nadie se lo esperaba, James Rodríguez volvió a la titular del Club León con una puntuación que toca la excelencia. El 10 de la Selección Colombia hizo acto de presencia en medio de los rumores por una delicada lesión en el tendón de Aquiles, y se fue con gol y asistencia en el 2-2 ante el Mazatlán, por la fecha 10 de la Liga MX que se jugó en el estadio Nou Camp y que tuvo a su compatriota Nicolás Benedetti en el club visitante.

Una jornada redonda para James Rodríguez. Durante el fin de semana, el técnico Eduardo Berizzo había dicho en rueda de prensa que el volante colombiano había sufrido lesión en el tendón de Aquiles, lo que inmediatamente encendió las alarmas. Su buen estado físico quedó demostrado en la salida ante el Mazatlán, donde despejó dudas y ratificó que su titularidad en el Club León es vital para sumar goles y asistencias.

Lo primero fue el gol para abrir el marcador y comenzar su buena racha en la noche mexicana. Hubo un penalti y de inmediato se le vio a James Rodríguez con el balón en sus manos para cobrar. El cucuteño acomodó la pelota y sin ninguna complicación engañó al arquero y así asegurar la buena ejecución y celebrar el 1-0 parcial para su equipo.

Publicidad

Publicidad

Por si fuera poco, tres minutos después, también en el tiempo de adición, James lanzó una espectacular asistencia ‘como con la mano’. Lindo centro profundo al segundo palo, imposible para la defensa rival que no miro sus espaldas. El único que supo marcar la línea del pase fue el delantero panameño Ismael Díaz, quien alcanzó a cabecear y cruzar la pelota para enmarcar un recital ofensivo para el 2-0 parcial.

El momento en el que James celebra su gol de penalti ante Mazatlán. Foto: Club León.

Publicidad

Publicidad

La asistencia de James Rodríguez para ser viral en el mundo

Un bálsamo para el 10 de Colombia, que calla a sus críticos y afina la puntería para el Mundial 2026. Para rematar, estuvo los 90 minutos en la cancha, pero no pudo evitar el empate del Mazatlán, que con doblete de Anderson Duarte pudo dejar 2-2 el marcador.

Tweet placeholder

La fuerza física de James y las altas calificaciones da confianza y un respiro para Néstor Lorenzo ante los rumores de delicada lesión de talón de Aquiles, que tendría un tiempo de recuperación de seis meses, con vuelta a las canchas en el séptimo mes, aproximadamente. Parece que todo fue una simple molestia. La próxima salida del Club León será ante Juárez FC el 26 de septiembre de visitante.

Publicidad