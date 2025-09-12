Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

La gran noticia que recibió Néstor Lorenzo para la Selección tras la actuación de Mier

La competencia entre Mier, Vargas, Ospina y ahora Montero causa expectativa de cara a lo que viene.

Por Jhobirson Molina

La gran noticia que recibió Néstor Lorenzo para la Selección tras la actuación de Mier
La gran noticia que recibió Néstor Lorenzo para la Selección tras la actuación de Mier

La Selección Colombia sigue recibiendo noticias importantes antes del Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo, que ha tenido que tomar decisiones polémicas con respecto al arco, vuelve a contar con una alternativa pensando en los amistosos que vienen.

Este viernes, Álvaro Montero tuvo su debut oficial con Vélez Sarsfield, club al que llegó tras dejar a Millonarios. El portero guajiro jugó tras la lesión de Tomás Marchiori, arquero titular del equipo, y respondió con el arco en cero y una espectacular atajada sobre el final del partido.

El pedido de Álvaro Montero a Falcao que ilusiona a hinchas de Millonarios

ver también

El pedido de Álvaro Montero a Falcao que ilusiona a hinchas de Millonarios

La gran noticia que recibió Néstor Lorenzo para la Selección tras la actuación de Mier

Montero no solo jugó su primer partido, sino que además fue figura con una tremenda atajada que salvó a Vélez de un gol cantado y terminó dejando su arco en cero. Su actuación pone a pensar a más de uno teniendo en cuenta que Kevin Mier fue criticado por sus errores en el partido contra Venezuela.

Publicidad

El arquero, que fue titular, se vio comprometido en dos de los tres goles recibidos por la ‘tricolor’. Eso generó preocupación en el entorno de la Selección y generó un gran debate en programas deportivos y redes sociales sobre quiénes deben acompañar a Vargas en el Mundial.

Tweet placeholder

Seguramente Montero no fue convocado a la última fecha FIFA porque no venía con ritmo de competencia. Sin embargo, con su regreso al fútbol argentino y la posibilidad de empezar a sumar minutos, podría ser nuevamente candidato para estar en la lista de Lorenzo.

Publicidad

De esta manera, el entrenador de la Selección Colombia recibe una gran noticia, tiene otra opción para la portería. La competencia entre Mier, Vargas, Ospina y ahora Montero causa expectativa de cara a lo que viene.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Titular de Millonarios para enfrentar a Alianza en la Liga BetPlay
Millonarios FC

Titular de Millonarios para enfrentar a Alianza en la Liga BetPlay

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para su visita a Alianza
Millonarios FC

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para su visita a Alianza

Alineaciones Fortaleza vs. América de Cali por la fecha 11 de la Liga
América de Cali

Alineaciones Fortaleza vs. América de Cali por la fecha 11 de la Liga

César Augusto Londoño le da con todo a Carlos Antonio Vélez por la Selección Colombia
Selección Colombia

César Augusto Londoño le da con todo a Carlos Antonio Vélez por la Selección Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo