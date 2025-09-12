La Selección Colombia sigue recibiendo noticias importantes antes del Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo, que ha tenido que tomar decisiones polémicas con respecto al arco, vuelve a contar con una alternativa pensando en los amistosos que vienen.

Este viernes, Álvaro Montero tuvo su debut oficial con Vélez Sarsfield, club al que llegó tras dejar a Millonarios. El portero guajiro jugó tras la lesión de Tomás Marchiori, arquero titular del equipo, y respondió con el arco en cero y una espectacular atajada sobre el final del partido.

La gran noticia que recibió Néstor Lorenzo para la Selección tras la actuación de Mier

Montero no solo jugó su primer partido, sino que además fue figura con una tremenda atajada que salvó a Vélez de un gol cantado y terminó dejando su arco en cero. Su actuación pone a pensar a más de uno teniendo en cuenta que Kevin Mier fue criticado por sus errores en el partido contra Venezuela.

El arquero, que fue titular, se vio comprometido en dos de los tres goles recibidos por la ‘tricolor’. Eso generó preocupación en el entorno de la Selección y generó un gran debate en programas deportivos y redes sociales sobre quiénes deben acompañar a Vargas en el Mundial.

Seguramente Montero no fue convocado a la última fecha FIFA porque no venía con ritmo de competencia. Sin embargo, con su regreso al fútbol argentino y la posibilidad de empezar a sumar minutos, podría ser nuevamente candidato para estar en la lista de Lorenzo.

De esta manera, el entrenador de la Selección Colombia recibe una gran noticia, tiene otra opción para la portería. La competencia entre Mier, Vargas, Ospina y ahora Montero causa expectativa de cara a lo que viene.