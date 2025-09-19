James Rodríguez no jugará este viernes con Club León por insólita razón. Los hinchas están molestos con su inicio de temporada en el fútbol mexicano, pues no ha sido el más destacado pese a su calidad y lo que le puede aportar al equipo. Ahora, se conoció una supuesta insólita razón por la que no estaría contra Xolos.

Su equipo necesita empezar a sumar de a 3 por lo que han hecho durante la temporada, pues están ubicados en la décima casilla con 11 puntos y -1 en la diferencia de gol. Aparecen en los payoffs, pero saben que debe seguir sumando para posicionarse en los primeros lugares y mejorar lo hecho en la temporada anterior.

La insólita razón por la que James Rodríguez no habría sido convocado para jugar con León

El volante de la Selección Colombia sabe que tiene que empezar a subir su nivel y preparar lo que viene con el combinado nacional en el Mundial de 2026 que justamente se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, pero no estará para este compromiso.

Según lo informan desde México, el periodista Paco Vela, de Fox Sports, aseguró que la ausencia de James no se debe a ningún problema físico. “Ha trascendido que habría sido decisión del jugador no participar en esta ocasión por no exponerse a jugar en cancha de pasto sintético”.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues para los hinchas no es una razón de peso para que el ’10’ de la Selección Colombia no hubiera viajado a un partido en el que su equipo los necesita.

