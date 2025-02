El gran partido que se jugó James Rodríguez sigue dando de qué hablar, y cuando parecía que los dos pases gol que dio en la victoria de Club León contra Atlético San Luis era lo más sorprendente, ahora apareció una jugada en 7 segundos que hizo que un rival le pidiera disculpas.

Publicidad

Publicidad

Bajo la premisa instalada por el periodista Carlos Antonio Vélez sobre lo cómodo que se siente James jugando en la Liga MX porque encontró su lugar en el mundo para destacarse a esta altura de su carrera, el ’10’ solo necesitó de dos minutos para darle más argumentos a esta narrativa.

Con una asistencia perfecta para el gol de Stiven Medoza a los dos minutos del partido contra Atlético San Luis, James Rodríguez empezó a pedir cada vez más pelota y cuando esto pasa la buena toma de decisiones está garantizada. ¡Hasta un rival lo reconoció!

“Un triunfo súper importante que nos deja líderes y bueno en tres días tenemos otro partido importante”, dijo James después de la victoria de Léon por 1-2 contra Atlético San Luis que no solo lo tuvo con dos pases gol. El ’10’ también dio de qué hablar con una jugada de siete segundos.

Publicidad

Publicidad

Video: La jugada de James que hizo que un rival le pidiera disculpas

James Rodríguez en Atlético San Luis vs. León. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto siete del primer tiempo cuando James Rodríguez recibió el balón tras el rechazo del arquero Andrés Sánchez. ¿Se puso nervioso? ¡Nada que ver! Pasaron siete segundos para que el ’10’ de la selección colombiana engañara a dos jugadores de Atlético San Luis. La única forma de quitarle el balón fue con la falta que le hizo Oscar Macías, quien terminó pidiéndole disculpas dándole la mano. ¡Video!

Publicidad

Publicidad

ver también El mensaje de James luego de que el DT de Atlético San Luis lo acusara de ser favorecido por el árbitro

Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre las dos asistencias de James Rodríguez

“Su participación fueron dos asistencias, una al minuto 2 a Stiven Mendoza y otra al minuto 87 o 88 que fue ese tiro de esquina. En general, no fue un mal partido para él, fue un buen partido para él, pero es que en el fútbol hay que analizar el equipo. Lo que pasa es que la necesidad mediática lo obliga a detenerse en la individualidad (…) Juego colectivo muy pobre de su equipo, él destaca porque no le hace sombra a nadie e hizo dos asistencias, pero como lo he dicho muchas veces, la asistencia es importante en la medida que aparezca el otro muñeco y la meta porque si no hay un muñeco que la meta eso ya no es asistencia y es un pase común y corriente”, afirmó Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.