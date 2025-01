La primera mala noticia que recibió James Rodríguez por su llegada a León de México

Todo parecía indicar que una vez más empezaría otra novela por saber cuál sería el próximo equipo de James Rodríguez, pero en esta ocasión no duró mucho la trama y se confirmó antes de lo esperado que pasaba del Rayo Vallecano al León, de México. Sin embargo, no todo es color de rosa.

Publicidad

Publicidad

Luego de siete partidos, una asistencia y 205 minutos, James y Rayo Vallecano llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que tenían hasta junio de 2025. El entrenador Iñigo Pérez no le dio los minutos esperados y ahora también tendrá que remontar una situación en México.

Esta no parece tan difícil para el ’10’ de la selección colombiana. Desde el 8 de enero de 2025, el periodista Paco Vela, del portal ‘Medio Tiempo’, informó que León estaba cerca de fichar a James Rodríguez. Cinco días después, el equipo de la Liga MX confirmó la noticia, pero…

A pesar de que venía de ser elegido como el jugador más valioso de la Copa América 2024 con seis asistencias y un gol, entre los hinchas mexicanos está presente que James viene de terminar un contrato de manera anticipada por sexta vez del 2020 al 2025. Esto tuvo mucho que ver en la mala noticia que recibió Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

La encuesta que no favoreció a James por su llegada a León

James entrenando en León de México. (Foto: X / @clubleonfc)

‘La Última Palabra’, del canal Fox Sports, es uno de los programas deportivos más famosos en México y decidió hacer una encuesta sobre la llegada de James Rodríguez a León. Aquí llegó la mala noticia porque más de 1.000 aficionados votaron y el 52 por ciento dijo que no le irá bien al ’10’ colombiano. Aunque la votación fue muy pareja, la oportunidad de remontar estas opiniones la tendrá en la cancha.

Encuesta sobre James Rodríguez. (Foto: X / @UpalabraMX)

Publicidad

Publicidad

ver también James Rodríguez recibió una buena noticia que celebran en León

La confesión de James Rodríguez en León que sorprendió a todos

En la primera conferencia de prensa como jugador de León, James no dudó e hizo una confesión que sorprendió a todos. “Es un club que es una familia, estoy viéndolo ahora. Creo que eso fue parte de que me sintiera muy seguro para que pudiera venir para acá. Estoy muy feliz, con muchas ganas y mucha ilusión. El Mundial de Clubes también influyó mucho, es una competición grande, una competición que quiero jugar y a mí se me da bien en los torneos cortos, creo que es bueno también. Esperemos que pueda llegar en una buena forma y que el equipo también pueda llegar en una buena forma”, confesó Rodríguez.