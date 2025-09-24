La reacción de Carlos Antonio Vélez por el gol y asistencia de James ante el Mazatlán: “Milagro”

Ni Carlos Antonio Vélez lo veía venir. James Rodríguez volvió a la titular del Club León con una puntuación que toca la excelencia y hay sorpresas en más de uno. El 10 de la Selección Colombia hizo acto de presencia en medio de los rumores por una delicada lesión en el tendón de Aquiles. Se fue con gol y asistencia en el 2-2 ante el Mazatlán, por la fecha 10 de la Liga MX que se jugó en el estadio Nou Camp y que tuvo a su compatriota Nicolás Benedetti en el club visitante.

La fuerza física de James Rodríguez y las altas calificaciones dan confianza y un respiro para Néstor Lorenzo ante los rumores de delicada lesión, que tendría un tiempo de recuperación de seis meses, con vuelta a las canchas en el séptimo mes, aproximadamente. Todo lo que se dijo en la previa a este partido y el viaje que no hizo a Tijuana el fin de semana, y ahora con el show ante Mazatlán, forzó la fuerte reacción de Carlos Antonio Vélez.

Lejos de restarle méritos por el partidazo que hizo, Vélez sí se vio sorprendido por la forma en la que se presentó James. Su forma física, el gol, la asistencia, los 90 minutos que jugó, lejos de estar lesionado o tener algún síntoma en el tendón de Aquiles, es para Carlos Antonio un verdadero “milagro”.

Publicidad

Publicidad

En su editorial en Palabras Mayores en Antena 2 y Win Sports, Carlos Antonio dijo que es el mejor partido de los últimos cinco años de James en el fútbol internacional. Pero no le deja de ser curioso todo lo que se dijo cuando Club León enfrentó a Tijuana y su incapacidad por viajar por la cancha sintética y la molestia en el tendón.

La reacción de Vélez por el partidazo de James ante Mazatlán

Lo cierto es que James tuvo cuatro días completos para recuperarse y jugar en condición de local. Todo esto pasó por el ojo crítico del reconocido periodista, que se vio altamente sorprendido y le hizo repaso a sus números contra el Mazatlán. “Muy bueno el partido, pero lo mejor es la lesión milagrosa”.

Publicidad

Publicidad

“Partidazo el de James ayer, lo de mejor de los últimos cinco años. Eso es jugar bien, pero lo mejor de lo de ayer es el milagro, se curó en 24 horas. Es milagroso. Recuerdan lo de Tijuana, que dijeron que no fue por lo de la cancha sintética… Que los demás vayan y se lesionen, pero él no. 24 horas después de la afirmación, sale al campo y la rompe. Milagros. Tenemos que conseguir el abogado del diablo porque acá podemos santificar a alguien. Gran actuación”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Encuesta¿Qué pudo haber pasado con James Rodríguez? ¿Qué pudo haber pasado con James Rodríguez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad