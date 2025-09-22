La reacción de Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé es el nuevo Balón de Oro 2025, coronando así una temporada de ensueño con el Paris Saint Germain. El delantero francés lideró al PSG hacia un triplete, incluyendo la Champions League, y otros torneos domésticos. Y el gran perdedor de la noche fue Lamine Yamal, el crack del Barcelona, que se llevó el Trofeo Kopa a mejor jugador joven. Y la reacción del papá, Mounir Nasraoui, no se hizo esperar al finalizar la gala.

Yamal tuvo una temporada sobresaliente con el Barcelona, contribuyendo decisivamente al éxito colectivo. Ganó la Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de Españas, un triplete doméstico que reforzó su candidatura. A nivel de goles y asistencias acumuló cifras muy competitivas: 18 goles y 25 asistencias. Además de una muy buena regularidad, impacto ofensivo, creatividad en el uno contra uno.

De hecho, en el entorno de Lamine Yamal ya estaba todo preparado para una enorme fiesta en París, si el jugador del Barcelona ganaba el Balón de Oro. Toda la familia del joven jugador, con alrededor de 25 personas, fue invitada a la gala y vestían prendas Dolce and Gabbana. Pero al final, el español solo se llevó el Trofeo Kopa a mejor jugador joven.

La reacción del papá de Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro 2025

Al final de la gala se esperaba la reacción de la familia de Lamine Yamal, y sobre todo del papá, Mounir Nasraoui. El excéntrico personaje que es tendencia generalmente en las redes sociales, no esquivó a la prensa cuando salió del teatro donde se entregó el premio. Con una sonrisa y esperanzado con un futuro mejor, le respondió a quienes se acercaron a preguntarle.

“Saludos a España, el próximo año es nuestro. ¡Vamos!”, dijo Nasraoui con ánimo, pero también con un poco de resignación por lo sucedido. En la familia de Yamal estaban convencidos de la victoria, así como en el FC Barcelona, quien llevó una comitiva enorme a los premios del Balón de Oro.

