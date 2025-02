James Rodríguez, figura de León, recibió fuerte patada por parte de un jugador de pachuca que terminó siendo expulsado. Sin embargo, pese a que la falta fue clara, la reacción viral de un narrador en México generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

El ’10’ y capitán de la Selección Colombia, también de León, fue protagonista de otro triunfo importante que los puso en el primer lugar de la tabla de posiciones. Más allá de la victoria, las miradas se las robó el comentario que hizo el relator del encuentro a la falta sobre el volante colombiano.

La reacción viral de un narrador en México a la patada contra James Rodríguez

James recibió una patada que era para roja directa. El colombiano fue a luchar un balón dividido, sin pensar lo que se le venía encima. El rival se olvidó del balón y llegó a destiempo, levantó el pie a la altura de la cara de Rodríguez, le puso los taches en la nunca y por poco lesiona al jugador.

Lo que llamó la atención fue el comentario del relator: “yo no la juzgaría esta como tarjeta roja, es que ni lo ve, esto no puede ser roja, está claro que le pone la planta del pie, pero no es para roja”.

Y es que para muchos el comentario pasa a ser sospechoso. La razón, los equipos son dueños de los derechos de transmisión, el local era Pachuca y por ende los comentaristas deben guardar cierta parcialidad al momento de analizar cada jugada.

James, por su parte, no quiso hablar del tema y prefirió referirse al partido y al rendimiento del equipo, aseguró:“estamos felices, ganamos un partido duro, pero hay que corregir cosas, falta mucho, estamos pasando por una buena fase, pero ya hay que pensar en el partido del sábado”.