La sorprendente calificación que le dieron a James tras el gol y la asistencia en León vs. Mazatlán

James Rodríguez volvió jugar con el Club León, de México, y lo hizo de una manera tan inesperada que recibió una sorprendente calificación tras el gol y la asistencia que registró en el empate contra Mazatlán Fútbol Club por la décima fecha de la Liga MX.

¡A los hechos! James venía de perderse el partido que León perdió por 5-0 contra Xolos por una lesión en el talón de Aquiles, así que había un gran escepticismo sobre cómo iba a regresar. ¡El ’10’ colombiano regresó por todo lo alto!

Luego de avisar con un remate en el palo lo enchufado que estaba, James Rodríguez asumió la responsabilidad de cobrar un tiro penalti, engañó al arquero de Mazatlán y abrió el pie izquierdo para que Ricardo Gutiérrez casi ni apareciera en la foto del gol. 1-0 se puso arriba León.

Publicidad

Publicidad

El show de James apenas empezaba… Transcurría el quinto minuto de adición del primer tiempo cuando Rodríguez tiró un centro tan preciso que Ismael Díaz apenas tuvo que cruzar el remate de cabeza para que León se fuera 2-0 al descanso del medio tiempo. Era imposible que no llegara una gran calificación para el capitán de la selección colombiana.

La sorprendente calificación a James tras el gol y la asistencia con León

El gol de James Rodríguez en León vs Mazatlán. (Foto: Getty Images)

A pesar de que León se dejó empatar el partido y terminó 2-2 con Mazatlán FC, el portal experto ‘SofaScore’ le dio a James Rodríguez la sorprendente calificación de 10 puntos sobre 10 posibles por, entre otros motivos, un gol, una asistencia, 46 de 54 pases precisos, cinco pases clave, tres ocasiones claras creadas y 6 de 8 duelos ganados. ¡Clase maestra del 10!

Publicidad

Publicidad

ver también Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez

Tweet placeholder

Video: La asistencia de James Rodríguez en León vs. Mazatlán

No solo fue un gol de penal, el partido de 10 puntos de James tuvo como joyita la gran asistencia que le dio al extremo Ismael Díaz. Una acción que promete de cara al próximo partido de León que será contra FC Juárez el viernes 26 de septiembre a las 8:00 P.M. por la fecha 11 de la Liga MX. ¡Video!

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad