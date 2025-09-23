La teoría conspirativa de Vélez sobre la lesión de James Rodríguez en León: “No nos han contado todo”

James Rodríguez volvió a estar ausente en un partido del Club León, de México, y las especulaciones empezaron en 3, 2, 1… Como era de esperarse, Carlos Antonio Vélez habló del tema y, con una alta dosis de picante, instaló una teoría conspirativa: “No nos han contado todo”.

Luego de la dura derrota por 5-0 contra Xolos de Tijuana, el entrenador Eduardo Berizzo descartó que James no haya querido ir al partido por la fecha 9 de la Liga MX porque se iba a jugar en césped sintético. “No, no, no. Ningún tema sintético ni nada. Era una lesión en el talón de Aquiles y por eso no está disponible”, dijo el DT argentino.

El DT de León no convenció a Carlos Antonio Vélez, quien empezó a dejar en público sus dudas sobre la lesión de James Rodríguez: “¿Cómo así, escoge partido? ¿Se lesiona dos juegos, juega un ratico y se va para Colombia y allá juega todo el tiempo? Y vuelve, juega un ratico y no va. Obvio, con esa carga del resultado adverso, ni hablar…”.

Publicidad

Publicidad

Carlos Antonio Vélez puso en duda la lesión de James Rodríguez

James Rodríguez, Carlos Antonio Vélez. (Foto: Getty Images)

“Pregunta 1: ¿Por qué no apareció en la información previa al partido que tenía una molestia? Pregunta 2: ¿Por qué el técnico no hizo mención del asunto si no después de cuando viene la goleada y viene la reacción de la prensa de los medios y de muchos seguidores? Pregunta 3: Sin que nadie se lo preguntara el técnico expresó que la razón por la cual había estado ausente James del partido en Tijuana era una lesión, un fastidio, y que no lo quería arriesgar”, sostuvo Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

ver también “El desperdicio que es tener a James en León”: el capitán de la Selección Colombia en el ojo del huracán

La verdad de lo que estaría pesando con la lesión de James en México

Ante los vacíos que dejó la explicación sobre la gravedad de la lesión de James Rodríguez con León en la Liga MX, Carlos Antonio Vélez dejó sobre la mesa una teoría conspirativa: “Me parece que no nos han contado todo lo que realmente sucedió (…) Hay un cuento que a mí personalmente no me cuadra y no sé si realmente estamos en lo mismo cada vez que va terminando un contrato y él no está a gusto. Casi nunca está a gusto, entonces empiezan a aparecer este tipo de situaciones. Sin embargo, eso solamente que lo afecta en los clubes que está porque eso ni siquiera se tiene en cuenta para efectos de selección nacional que debería tenerse en cuenta”.

Publicidad

Publicidad