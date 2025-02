Las ocho palabras del DT del Club León que explican la suplencia de James vs. Mazatlán

Carlos Cisneros asistió a la marca de Nicolás Benedetti, pero en el forcejeo le dio un golpe en la cara y el cuerpo médico tuvo que intervenir. Mientras el volante colombiano era asistido, el veredicto del juez central, con la ayuda del VAR, determinó que era roja para el mexicano, que no llevaba ni 5′ en cancha. Por eso, el cambio de planes y la prioridad de Berizzo de pensar en el equipo y más con el resultado a favor.

En la segunda parte, el técnico Víctor Vucetich se la jugó para empatar. El afán y la presión no era para menos en el estadio El Encanto. El colombiano Nicolás Benedetti fue clave para el Mazatlán desde su ingreso. El canterano de Deportivo Cali, al que alcanzaron a bautizar como el nuevo James Rodríguez, anotó el descuento apenas comenzó el segundo tiempo. Además, forzó la mencionada expulsión al 72′.

El técnico Eduardo Berizzo hizo referencia a la victoria de visitante y la ausencia de James Rodríguez en El Encanto. Una frase de ocho palabras resulta suficiente para entender las razones por las que el colombiano no pudo ingresar a la cancha. El 10 de Colombia se alista para volver a la acción contra el Pachuca, por la sexta fecha de la Liga MX.

Así fue el golpe a Nicolás Benedetti que impidió que James sumara minutos vs. Mazatlán

