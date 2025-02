James Rodríguez no para de ser noticia en León de México. Este miércoles consiguieron un triunfo importante que los puso en el primer lugar de la tabla de posiciones. El colombiano dio grandes palabras que enamoraron a los hinchas del club.

El ’10’ de la Selección Colombia se va metiendo poco a poco en los corazones de los aficionados de ‘La Fiera’. Su rendimiento en el terreno de juego ha sido indiscutible, su aporte no solo va en la cancha, sino en el camerino con sus compañeros.

Las palabras de James Rodríguez que enamoran a todos los hinchas de León

En zona mixta, James Rodríguez fue entrevistado tras el triunfo 1-2 sobre Pachuca en condición de visitante y se vio sorprendido por el récord que rompieron luego de ganar cinco partidos en línea:“los récords están para que se rompan y ojalá sean más”.

Sobre el partido y el rendimiento del equipo, aseguró:“estamos felices, ganamos un partido duro, pero hay que corregir cosas, falta mucho, estamos pasando por una buena fase, pero ya hay que pensar en el partido del sábado”.

Además, se refirió al recibimiento de sus compañeros“Tengo mucho respeto por Guardado, le dije que si quería la banda y me dijo que no, este es un grupo sano, los muchachos me han recibido de la mejor manera”.

James Rodríguez descansará estos y se prepara para jugar contra Toluca el próximo sábado en condición de local. El balón rodará desde las 8:00 p.m. hora colombiana.

