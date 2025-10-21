Es tendencia:
Le quitó un Mundial a Messi, pudo ser One Club Man y lamenta no jugar en Barcelona: “Si me hubieran llamado”

Las últimas derrotas de Messi en Champions y Copas del Mundo coinciden alrededor de su figura. Le hubiera encantado estar en este Barcelona.

Por Marco D'arcangelo

Thomas Muller en Vancouver.
© GettyThomas Muller en Vancouver.

La vida de Lionel Messi se encuentra marcada por muchos nombres, pero pocos han tenido tanto protagonismo como Thomas Müller. El delantero del Vancouver Whitecaps disfruta de su primera experiencia en la MLS tras dejar Bayern Múnich y el poder ser uno de los miembros del One Club Man. En las últimas horas y de manera inesperada, reconoce que lamenta no haber jugado en Barcelona antes del retiro. Encajaba de lleno.

“Podría haber imaginado un futuro en Barcelona, sí…Si Hansi Flick, que me conoce muy bien, me hubiera llamado y me hubiera gustado el proyecto en Barcelona, podría haberme imaginado algo así. Es un club de primer nivel en el que sabes lo que la gente espera de ti”, comentaba la gloria de la Bundesliga para Blickpunkt Sport. Recordemos que tras una vida en Alemania, dejó Europa para unirse a un proyecto en Canadá donde entre otras, buscará seguir quitándole medallas a Lionel Messi.

Thomas Müller es el gran verdugo de Leo con permiso de Cristiano Ronaldo. Solo en la Selección Argentina, fue parte de las victorias de la final del Mundial de Brasil 2014 y de aquella goleada ante el combinado de Diego Armando Maradona por 4-0 en los cuartos de Sudáfrica 2010. Aquel doblete del joven, desconocido para la mayoría del universo Albiceleste, fue solo la primera muestra de una rivalidad que se ha trasladado a la MLS por estas fechas.

A nivel de clubes Thomas Müller también marcó la era Messi en Europa. La última Champions League ganada por Leo vio al alemán como oponente en semifinales y donde se daría el famoso tanto donde se rompería la cintura de Jerome Boateng. El alemán antes había sido vital en un global de 7-0 para los teutones en las semifinales del 2013 y se tomaría revancha cursos después. El famoso 8-2 de Lisboa, así como la derrota del PSG en octavos del 2023 ante Bayern (últimos partidos de Lionel en la Copa de Europa), son la mejor muestra para entender la importancia de la figura del germánico en la carrera de La Pulga. Se pueden cruzar en los playoffs de la MLS todavía.

Un total de 8 goles y 2 asistencias en 10 partidos contra Barcelona en tiempos de Messi firmó Thomas Müller. El alemán reconoce que podría estar en Cataluña si Hansi Flick levantaba el teléfono. De momento, tanto teutón como Lionel esperan por los playoff de una MLS donde podrían medir fuerzas únicamente en la final. El tiempo dirá que ocurre.

Müller, un fanático total de Messi

“¿Quién es el mejor? Para mí es Messi porque hace decir ‘voy al estadio por su elegancia’ y al mismo tiempo es muy efectivo a la hora de marcar goles y conseguir récords y títulos. Cristiano también es un fuerte candidato en dos categorías que son estadísticas y títulos, pero Messi es simplemente más sutil y elegante”, ha comentado en repetidas ocasiones el alemán sobre la gran rivalidad con la que medió fuerzas en toda su carrera. Pese a tener mejores registros contra el argentino que ante el luso, señala al 10 de la Albiceleste como GOAT.

Para Müller no todo son goles y considera que evitar que Lionel fuese figura en cada jornada suponía un trabajo extra al que se tenía que realizar para frenar a CR7. El portugués repetimos, fue el gran verdugo de su paso por Bayern en cuanto a la Champions se refiere: “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel de resultados. A nivel de clubes nuestro problema era Cristiano Ronaldo en sus tiempos del Real Madrid…Desde mi experiencia a Messi sólo se le puede defender con el equipo. Si se va del primero, le puede parar el segundo. Si no, el tercero y mientras el primero y el segundo recuperan la posición y vuelven a por él. No se le puede defender con una sola persona”.

