León no ganó, pero James Rodríguez se llevó un premio: el momento que sacó una sonrisa al colombiano

Si bien de manera oficial tanto el jugador como el club no se han expresado, James Rodríguez parecería estar transitando sus últimos días en León. El vínculo de la leyenda colombiana expira a fin de año, y no hay conversaciones en pos de una continuidad de cara al 2026. Así, el talentoso enganche trata de disfrutar cada momento que le queda.

La realidad es que, en estos últimos meses, el ’10’ ha sido el único valor diferencial del equipo, que no levanta cabeza hace ya mucho tiempo. Para colmo, este sábado por la noche, ‘La Fiera’ no pudo pasar del empate ante los Pumas de la UNAM y en condición de local, y alcanzó los nueve juegos seguidos sin victorias en la temporada, profundizando la crisis.

Y si a León algo le faltaba para terminar de desconcertar a los aficionados propios y ajenos, era mandar a la banca a James, tal como lo hizo el entrenador Ignacio Ambriz en este último partido ante Pumas. En busca de alguna variante que le brinde al equipo el funcionamiento y los resultados que necesita, el DT no encontró mejor solución que relegar a su gran figura.

Más allá de esa decisión, el colombiano escondió su fastidio, respetó la determinación del cuerpo técnico, e intentó ayudar al equipo cuando le tocó ingresar en el complemento. Sin embargo, León volvió a autoboicotearse, y cuando parecía que se llevaba el triunfo, uno de los defensas cometió un penal sobre la hora que le dio el empate agónico a los Pumas.

El premio que se llevó James Rodríguez pese al empate de León:

Aunque no pudo tener la alegría de volver a la victoria con el elenco esmeralda, el capitán del Club León protagonizó un episodio que le hizo sacar una sonrisa: luego del pitazo final del encuentro, el colombiano se llevó las playeras de dos rivales con los cuales mantiene una gran afinidad, y con los que compartió unos momentos antes de retirarse del campo.

Luego del final del compromiso, James Rodríguez, intercambió camisetas con Keylor Navas y Álvaro Angulo. Al guardameta de Pumas lo conoce por haber compartido vestidores unos años atrás en sus tiempos en el Real Madrid, y al lateral izquierdo, por ser un compatriota, y además, porque vienen de reunirse en la última gira de la Selección Colombiana (incluso enfrentando ambos a México).

