Liverpool sigue lamentando la salida de Luis Díaz y firma su peor racha desde 2021: “Es decepcionante”

Liverpool se estrella. La derrota por 3-2 en Brentford supone la cuarta de manera consecutiva cuando hablamos de la Premier League. El equipo de Arne Slot toca fondo en cuanto a un proyecto que desde el año 2021 no rozaba números como el que tiene en estas fechas. Los pasos en falso frente a Crystal Palace, Chelsea, Manchester United y hace algunas horas al oeste de Londres disparan todas las alarmas. La marcha de Luis Díaz sigue pesando,

Publicidad

Publicidad

“Es decepcionante, otra vez…Siempre esperas ganar el partido durante la semana, aunque sólo sean dos días de descanso. Cuando vienes aquí, por supuesto, esperas un mejor resultado, pero también esperaba un mejor rendimiento, porque el de hoy estuvo lejos de lo que estamos acostumbrados”, comentaba el entrenador del Liverpool alrededor de una derrota marcada por los errores defensivos. También por la ausencia del trabajo de los delanteros en cuanto a la recuperación del balón se refiere. Algo se ha perdido en Anfield desde la salida del colombiano y no pasa únicamente por el nivel individual de diferentes futbolistas en un estado de forma más que bajo. Se toca fondo en Brentford.

Desde 2021 no se veía nada igual. Fue la última vez donde el vigente campeón de la Premier League perdió cuatro partidos consecutivos de liga. Para que nos hagamos una idea, la temporada pasada perdieron esa cantidad de compromisos para salir campeón de la mejor competición nacional del planeta. Los reds, antes del inicio de estas rachas, solamente habían caído en cuatro partidos del fútbol local en un total de 47 batallas oficiales (donde tuvieron 32 victorias y 11 empates). Crisis ya es una palabra que puede nombrarse en Anfield y dónde todo terminó de estallar tras la salida del colombiano.

Incluso ex compañeros de Luis Díaz no dudan en el análisis. Andrew Robertson habló con los medios oficiales de Liverpool y no dudó a la hora de enviar mensajes concretos al resto de sus compañeros. Se habla de la necesidad de redoblar esfuerzos e igualmente de aportar en cada una de las facetas de este deporte sin importar el lugar en el campo que se tenga. Han sido más que comunes los análisis en Inglaterra sobre como el equipo ha perdido en la presión sin balón tras la salida de Luis Díaz y que igualmente no ha podido incrustarle al equipo el carácter competitivo del colombiano a la hora de intentar ahogar a los oponentes.

Publicidad

Publicidad

Desde 2021 que Liverpool no perdía 4 partidos seguidos por Premier: GETTY

En un momento difícil, la única forma de salir de él es trabajar aún más duro, correr un poco más y cuidarse un poco mejor. Eso es lo que tenemos que hacer, porque los resultados no han sido nada buenos en los últimos cinco o seis partidos, y somos los únicos que podemos salir de esta situación”, reflexiones de uno de los capitanes del Liverpool alrededor de una jornada oscura en todos los sentidos para la reds. En este momento Arsenal ya le saca 7 puntos de ventaja en la lucha por la Premier. Como próximo asalto se tendrá el encuentro frente a Crystal Palace por los octavos de final de EFL Cup y el duelo frente a Aston Villa, también en Anfield, del próximo fin de semana. Tras ello llegará al Real Madrid por la Champions.

Luis Díaz sigue sumando números en Bayern Múnich

El 0-3 en Mönchengladbach a favor del Bayern volvió a ser marcado por el colombiano. El vigente campeón de la Bundesliga continúa en modo arrollador y aprovechándose del momento de forma de una Luis Díaz absolutamente trascendental para los intereses del equipo de Vincent Kompany. En lo que vamos de temporada el ex Liverpool acumula ya 7 goles y cuatro asistencias a lo largo de 13 partidos oficiales.

Publicidad

Publicidad

Los bávaros marchan primeros de la Bundesliga con 24 puntos de 24 posibles. 8 victorias que tienen a Díaz como titular consolidado e igualmente hasta 30 goles a favor por solo 4 en contra. Vincent Kompany empieza a consolidar una máquina competitiva que apunta a ser uno de los grandes candidatos en territorio alemán como europeo.

En síntesis

La salida de Luis Díaz sigue pesando tras la derrota 3-2 contra Brentford.

sigue pesando tras la derrota contra Brentford. El Liverpool perdió cuatro partidos seguidos, la peor racha desde 2021 .

perdió seguidos, la peor racha desde . Luis Díaz acumula 7 goles y 4 asistencias en 13 partidos con Bayern Múnich.

ver también La UEFA no cuenta un gol de Luis Díaz y sigue detrás de Falcao y Jackson Martínez en la Champions League