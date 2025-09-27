Llegó a más de 500 mil vistas: La revelación de la FIFA sobre Salah y su visita a Medellín

Pocos lo recuerdan e incluso ni lo tenían en el radar en la ciudad de Medellín. Parece que pasó desapercibido, pero la FIFA sí lo captó en video y publicó las imágenes en las redes sociales, que ya superan las 500 mil reproducciones y son virales en el mundo. El volante egipcio Mohamed Salah, estrella del fútbol mundial, figura del Liverpool y quinto en la más reciente elección del Balón de Oro, estuvo por la capital de Antioquia, con miles de hinchas en las gradas del Atanasio Girardot.

Bien se sabe que los vínculos de Colombia con Mohamed Salah se hicieron más fuertes luego de la sociedad que armó con Luis Díaz, en los tres años y medio que Lucho estuvo en el Liverpool. El egipcio, lejos de la pasión de Sudamérica y más cercano al furor del Medio Oriente, fue fundamental para el crecimiento deportivo del guajiro, que hoy brilla en el Bayern Múnich.

Una dupla de ensueño que formó el técnico Jürgen Klopp y Arne Slot terminó de moldear, a tal punto que Liverpool fue campeón de la Premier League con Luis Díaz y Salah como estrellas en la temporada 2024/25. Lucho, con la ayuda y confianza del egipcio en la cancha, ganó, además, una Community Shield 2022, FA Cup 2022 y Copa de la Liga 2022 y 2024.

Ahora, Mohamed Salah sigue brillando en el Liverpool y su jerarquía mantiene a ‘Los Reds’ en el favoritismo en la Premier y promete pelea en Champions League, mientras que Luis Díaz firmó un nuevo contrato con el Bayern Múnich, tras un pago de 75 millones de euros. La experiencia tomada en Anfield, fue clave para que el guajiro haya comenzado una sobresaliente temporada en la Bundesliga de Alemania con 4 goles en 5 partidos, siendo titular.

La visita de Salah a Medellín que ya suma más de 500 mil vistas

El vínculo de Mohamed con Colombia se fortaleció mucho más con Luis Díaz, pues desde antes del fichaje de Lucho en Liverpool, el egipcio ya conocía las tierras colombianas. Es más, fue en Colombia donde comenzó a desarrollar su prestigiosa carrera internacional, pues asistió al Mundial Sub 20 que se realizó en el país en el año 2011.

Precisamente, la FIFA publicó un video en redes sociales oficiales con Mohamed Salah como protagonista, durante un partido del Mundial Sub 20 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra la Selección Argentina. Aquel juego fue válido por los octavos de final y terminó 2-1 a favor de los argentinos. Descontó ‘Mo’ de penalti, tal como lo recuerda la organización.

Argentina y Egipto se citaron luego de que los sudamericanos fueran primeros del grupo F, superando a México, y los africanos segundos en el E, escoltando a Brasil. En este juego, además de Salah, hubo otra figura que comenzaba la prestigiosa carrera internacional, Nicolás Tagliafico, quien es el único campeón del mundo que fue titular en el Atanasio Girardot. Fueron 12 días de Mohamed en Medellín.