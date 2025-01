Llegó a más de 700.000 reproducciones: Esto hizo un jugador de Atlas cuando tuvo cerca a James

A la Liga MX llegó una estrella del fútbol internacional y hasta los rivales no dudaron en reconocerlo. James Rodríguez jugó el primer partido con León, de México, y una de las curiosidades del debut se dio cuando un jugador de Atlas lo tuvo muy cerca y no se contuvo a la hora de reaccionar.

El video se hizo tan viral que llegó a más de 700.000 reproducciones en X. León rompió el mercado de fichajes con la llegada de James, y lejos de hacer lo que hizo Rayo Vallecano, le dio la confianza al ’10’ desde su primera convocatoria.

James Rodríguez fue presentado en León el 13 de enero y seis días después se confirmó que iniciaba como suplente en el partido contra Atlas por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga MX. El reloj de juego marcó que iban 19 minutos del segundo tiempo y el volante colombiano entró a la cancha del estadio Jalisco.

No alcanzó a pasar un minuto y ya dejó una postal que hizo reaccionar a la mismísima FIFA. James se puso la cinta de capitán de León que le entregó el también colombiano Stiven Barreiro y el efecto del ’10’ no solo iba a decir presente en el marcador. Un jugador de Atlas no se puedo contener cuando lo vio.

Video: La inesperada reacción de un jugador de Atlas cuando tuvo cerca a James

James en la victoria de León contra Atlas. (Foto: X / @clubleonfc)

En la victoria de León por 1-2 en la que le cometieron el penalti del empate, James Rodríguez vivió un particular momento cuando se acercó al delantero Diego González. El atacante de Atlas no se contuvo y al tener cerca al colombiano le puso la cabeza en la espalda, le tomó la cintura y le dio una especie de abrazo reconociendo la grandeza del ’10’. El mediocampista respondió con un par de palmadas en la pierna derecha de su rival para que el video llegara a más de 700.00 reproducciones en X.

La reacción de la FIFA al debut de James Rodríguez con León en México

Una de las grandes postales que dejó el debut con victoria de James en la Liga MX fue cuando Stiven Barreiro le puso la cinta de capitán al ’10’ colombiano. La FIFA se dio cuenta del aura de esta foto y por medio de la cuenta oficial en X de la Copa del Mundo reaccionó compartiendo este momento junto a un emoji de un corazón y otro de un león.

Reacción de FIFA al debut de James con León. (Foto: X / @fifaworldcup_es)

