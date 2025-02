Tras su estrepitosa salida del Rayo Vallecano, el futuro de James Rodríguez era toda una incógnita, con grandes posibilidades de no continuar en Europa y volver a mirar un destino clave en Latinoamérica. Argentina, la MLS, el fútbol colombiano y México eran opciones latentes para el volante, siendo Colombia su última opción en la lista.

James Rodríguez es todo furor en Latinoamérica desde su fichaje con el Club León. Para la Liga MX es un plus para su competencia interna tener otra figura de talla europea, además de fortalecer el panorama en la Concacaf, que tendrá las miradas del mundo en próximos meses en el Mundial 2026.

