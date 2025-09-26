Mientras James Rodríguez gana $5 millones de dólares en León, esto cobra el nuevo Balón de Oro en PSG 

Fue una semana de diez para los diez… El primero en brillar fue el ’10’ de París Saint-Germain. Ousmane Dembélé se convirtió en el nuevo Balón de Oro tras ser el ganador del premio en la edición 2025. Luego, fue el turno para que James Rodríguez tuviera una actuación de 10 puntos con el Club León, de México.

Con este contexto, no hubo un mejor momento para comparar los salarios millonarios de estas estrellas. Con ocho goles y seis asistencias para el título del PSG en la Champions League, y 21 anotaciones y ocho pases gol en el campeonato de la Ligue 1, pocos no coincidieron en la elección de Dembélé como Balón de Oro 2025.

James Rodríguez no pasa por el mismo momento prime en su carrera como sucede con Ousmane Dembélé, pero eso no quiere decir que no mantenga el talento para brillar. El volante colombiano recibió una calificación perfecta de 10 puntos por parte del portal experto ‘SofaScore’ debido a, entre otros motivos deportivos, el gol y la asistencia en el empate 2-2 de León contra Mazatlán por la fecha 10 de la Liga MX.

La comparación de salarios entre James Rodríguez y Ousmane Dembélé

James Rodríguez y Ousmane Dembélé. (Foto: Getty Images)

El portal ‘365 Scores’ informó que James tiene un salario anual de $5 millones de dólares en León. Era obvio esperar que ganara menos que el nuevo Balón de Oro, pero… ¿De cuánto estamos hablando? Rodríguez gana US$16 millones menos que Dembélé, ya que el delantero francés cobra un sueldo de $21 millones de dólares en el PSG, según el portal ‘Capology’. Es el jugador mejor pagado de todo el equipo francés.

¿Hasta cuándo James tiene contrato con León en México?

Luego de escucharlo decir sobre su renovación que “hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino“, surgió la gran duda sobre hasta cuándo James tiene contrato con León en México. La respuesta es hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el contrato del ’10’ colombiano tiene la opción, si equipo y jugador se ponen de acuerdo, de extenderlo por un año más hasta el 31 de diciembre de 2026.

