Mientras Lionel Messi ganó 130 millones en 2025, el dinero que acumuló Kylian Mbappé

Hace unos años atrás, el PSG había formado uno de los equipos más temidos del futbol europeo, repleto de figuras y con el objetivo de conseguir cosas importantes en la historia del club. Para eso, ficharon a uno de los mejores futbolistas de la historia del futbol que era Lionel Andrés Messi, quién tuvo una desprolija salida del Barcelona y que tenía que comenzar una nueva etapa en su carrera.

Los parisinos tenían un tridente de ataque increíble con el argentino, Kylian Mbappé y Neymar Jr. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y el equipo terminó fracasando en cada temporada que disputó dado que el objetivo era ser campeones de Europa.

Post Qatar 2022, Messi tomó la decisión de dejar el club europeo ya que no se sentía cómodo y prefería seguir su carrera en la MLS para su propia tranquilidad y también la de su familia, sabiendo que ya lo había ganado todo a nivel clubes y selección.

Hoy, a sus 38 años, sigue siendo fundamental y se convirtió en el referente y capitán del Inter Miami. Su objetivo es seguir ganando títulos y hace todo lo posible para conseguirlo. Además, sigue siendo uno de los jugadores que más dinero gana. Según un informe de Forbes, el astro argentino se ha convertido en el jugador segundo mejor pago del 2025 solo por detrás de Cristiano Ronaldo, acumulando 130 millones de dólares.

Mbappé, por su parte, tampoco sigue en PSG ya que decidió cumplir su sueño de jugar en el club que más anhelaba: el Real Madrid. El jugador francés todavía no ha conseguido cosas importantes en el equipo español, pero así y todo es hoy por hoy la máxima estrella del equipo de Xabi Alonso.

¿Cuánto dinero ha acumulado Mbappé?

De acuerdo a la información de Forbes, Kylian ocupa el puesto número cuatro en el ranking por detrás de CR7, Messi y Benzema. A lo largo del año acumuló un total de 95 millones de dólares.

Así está el ranking de jugadores mejores pagos del 2025

Cristiano Ronaldo: 280 millones de dólares Lionel Messi: 130 millones de dólares Karim Benzema: 104 millones de dólares Kylian Mbappé: 95 millones de dólares Erling Haaland: 80 millones de dólares Vinícius Júnior: 60 millones de dólares Mohamed Salah: 55 millones de dólares Sadio Mané: 54 millones de dólares Jude Bellingham: 44 millones de dólares Lamine Yamal: 43 millones de dólares

