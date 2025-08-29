Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros, este es el salario de la máxima figura de Bolivia

Luis Díaz fue una importante novedad en este mercado de verano en Europa. El volante guajiro, cuando se creía que tenía una sólida relación con el Liverpool, sorprendió y abandonó la disciplina de Arne Slot para firmar en la Bundesliga. Lucho no solamente es una figura en Colombia, sino que su talento también conquista a seguidores en Sudamérica y Bolivia no es la excepción.

El próximo partido de Selección Colombia será contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Los bolivianos se juegan muchas posibilidades de alcanzar la repesca de la FIFA y soñar con la Copa Mundo. Por supuesto, la ‘Tricolor’ parte como favorito, pero hay un gran chance de sorpresas durante los 90′.

Sobre el papel, la ‘Tricolor’ tiene amplias diferencias con ‘La Verde’, que se juega la vida en la capital del Atlántico. Al frente, tendrán a Luis Díaz, que seguramente muchos jóvenes bolivianos ya tienen de referencia. En el más reciente mercado de verano, Lucho resonó en el continente por su paso al Bayern Múnich y en las últimas horas, hubo impacto por la jugada que le dio la vuelta al mundo en la Copa de Alemania.

Las cosas no iban bien en el Liverpool y Lucho prefirió cambiar de aires. El bajo salario, más la poca intención de los ‘Reds’ de aumentar las cifras, aceleraron la salida del colombiano al fútbol alemán. Ahora, triplicó sus ganancias y tiene una mesada por temporada que sobrepasa los 10 millones de euros. Es momento de comparar las cifras del guajiro con el futbolista máxima estrella y promesa en el país boliviano.

Luis Díaz celebra su primer gol con el Bayern en la Supercopa de Alemania. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images)

El salario de Luis Díaz en el Bayern, comparado con el de la máxima figura de Bolivia

Luis Díaz firmó un contrato que le permite ganar 14 millones de euros en el Bayern Múnich de Alemania por temporada, que lo convierte en el futbolista colombiano mejor pagado en el mundo. Supera ampliamente sus números en el Liverpool, pues a duras penas llegaba a 3.3 M€ al año.

Miguel Terceros contra Chile en junio pasado por las Eliminatorias. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

La diferencia de Luis Díaz con Miguel Terceros, máxima figura del fútbol boliviano en la actualidad, es realmente escandalosa. El joven extremo boliviano no pasa del millón de euros en su mesada anual en América MG, en la segunda división del fútbol brasileño. ‘Miguelito’ está a préstamo desde el Santos de Neymar, donde tendría una cláusula de 100 millones de euros.

Miguel Terceros es la gran carta de Bolivia en la actualidad y fue el verdugo de la Selección Colombia en aquel partido en Villa Ingenio por las Eliminatorias, donde Bolivia sorprendió y ganó 1-0. ‘Miguelito’ tiene un salario por temporada de 28 mil euros, algo más de 131 millones de pesos colombianos. Lucho, por su parte, devenga más de 65 mil millones de pesos COP en Alemania. Las cifras son realmente abismales.

